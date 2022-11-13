炭烧优质肉干 烤香绵延53载

金华源肉干第二代掌舵人黄添兴。（林桂叶摄）

小档案

创办：1969年

行业：肉干制作

跨越邻里 求新求变

肉干，薄薄一片烤肉，吃在嘴里，贪的是那烤香，恋的也是那烤香！

在牛车水珍珠坊熟食中心（New Market Road）的一家肉干店，自1969年开摊以来，就在这档口制作、烤制及售卖肉干起家，把金华源肉干经营成我国一个响亮的品牌。

今天，这家老字号品牌肉干，已经发展成拥有三家店面，一家工厂的食品公司，并计划向国际市场进军。

珍珠坊金华源，距离牛车水地铁站出口仅几步之遥。第二代老板黄添兴（45岁）在炭火热力夹着肉干香气的档口受访，回顾父亲黄亚清创业经过侃侃而谈。

黄添兴说，父亲早年从马国到南部的小岛讨生活，开始时在牛车水一家杂货店做苦力，每个月领取80元工资。那时杂货店隔壁就是一家肉干店，店里常常人进人出的，看来生意不错。黄亚清灵机一动，便向老板提议空出店里的一个角落，摆张桌子卖肉干，就这样他与肉干生意初步结缘。

没料到这起兼营生意，给老板赚了不少钱，黄亚清盼着老板给他加薪，可是盼来的只是多给一餐饭，他索性离职自己去创业。

那年31岁的黄亚清，凭着平日结下的人缘，东借西凑，最终租下珍珠坊小贩中心的档口开业，自己做头家。黄添兴清楚记得父亲说过，开张的第一天，营业额8块钱。当年，这可是不小的一块饼，从此档口附近的牛车水一带，肉干天天飘香；飘香的是金华源肉干，烤香绵延至今53年。

镇店之宝：香软肉干。（林桂叶摄）

2007年，黄老板的四名儿女，接手父亲的生意，一同传承及发扬父亲开创的肉干事业。他们分工合作：老三（添兴）及大姐（爱玲）主管位于牛车水、马里士他路及大巴窑的店面，二哥（添明）管工厂，小妹（爱珍）管公司账目。黄老板把生意交给孩子之后，隔年离开人世。

新口味龙眼肉干。（林桂叶摄）

金华源肉干产品多样化，包括香软肉干、辣椒肉干、蜜汁金钱肉干、黑胡椒肉干，经典香软黑猪肉干、新品味龙眼肉干，还有肉丝、肉松等。

不论是哪一味产品，金华源最在乎的是品质，从源头严格把关，以确保原材料新鲜。金华源肉干专取猪前腿肉，肉质不能过肥，也不能少肥；太肥腻口，少肥则硬。在加工过程中，每道工序都要做足做够。

掌炉人必须经过训练

金华源肉干好吃的另一个秘诀是坚持——坚持用炭烧。黄添兴形容：炭火是活火，煤火或电火是死火，热度比不上炭火，烧出来的效果不一样。此外，掌炉人必须经过训练、累积多年经验，才能烤出熟度正好、香而不焦的肉干。

为了保持炭火够热，火炭一旦烧开就不能停熄，即使在短暂休炉时，也要加炭继续燃烧。一天下来就要用掉60公斤的火炭。