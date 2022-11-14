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来自 / 联合早报

发布 / 2022年11月14日 5:00 AM

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胜科工业（Sembcorp Industries）以278亿印度卢比（约4亿7400万新元）收购印度的再生能源公司Vector Green Energy。

公司在星期天（11月13日）发表文告说，旗下子公司Sembcorp Green Infra同印度能源公司Global Infrastructure Partners India管理的第二印度基础设施基金（India Infrastructure Fund II）签署协议，收购Vector Green Energy的所有股权。

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