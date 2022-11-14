海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（7日）曾论及指数将承续前一周的升势，以便将介于3132.92点与3145.81点间的缺口全予填补，同时顺利完成（a）波，何况介于3083.59点与3059.19点间的缺口尚未填补呢。当时指数为3130.11点左右，见报当天指数上升至3145.44点，8日指数再接再厉上升至3155.29点，遂将上述第一个缺口填补，同时在介于3142.28点与3141.31点间留下缺口。9日指数更直奔3169.45点，10日指数升试3180.57点；11日指数骤然暴涨至3238.07点，不但填补了介于3223.51点与3227.10点间的缺口，同时在介于3211.20点与3173.18点间留下巨大的缺口，由于短期回扯一般上具三波走势，而这次指数的回扯幅度及速度，似乎远远超过（a）波所具备的特性，这或许是“山雨欲来风满楼”，投资者不得不如履薄冰了。纵观美国道琼斯工业指数于11月10日一度上升至33727.73点，然而其每月一杆图中的“动力”信号却下跌至0.2050，短期内有跌穿“中性线”而进入负号界域的危险。因此，海峡时报指数随时将填补上述第五及第二个缺口。