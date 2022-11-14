慧师傅国际专业风水公司紧跟时代科技步伐 直播吸引年轻粉丝

慧师傅国际专业风水 公司创办人慧戒师傅。（商家提供）

小档案

创办：1986年

行业：风水咨询服务

员工：9人

为顾客看风水，无法身历其境，或是一大挑战，但疫情期间，慧戒师傅紧跟时代与科技的步伐，不单突破挑战也扩大了客户群，还吸引到更多年轻粉丝。

风水命理这个古老的行业，如何在21世纪求新求变？慧师傅国际专业风水公司（Hui Master International Geomancy Pte Ltd）创办人慧戒师傅认为应该通过更多元的管道与更多受众分享风水命理知识。

醉心研究佛法玄学、风水命理，兼通八字、紫微斗数及姓名学的慧师傅表示，在疫情刚暴发时，他就明白不能墨守成规，得化被动为主动，他选择求变的方法就是在公司社媒主页上开直播。

“我从2020年3月后开始直播，至今已固定每周会在网上分享两到三次，至少2小时，曾经在佳节前进行过24小时马拉松式的直播，不过如今较常出国工作，每月就会减少一两次的直播时段。”

他表示，其中最大的收获就是吸引到更多的年轻粉丝。

“不少年轻人透过直播才认识了我，有些是自己无意间刷到我的直播，有些则是跟着父母一起观看，绝大部分之前可能没有接触过风水相关的知识和产品，所以通过直播，这个非常方便的方式，就能及时进行交流，对他们而言十分有趣。”

慧师傅表示，以往进行咨询，通常都得先和师傅约时间，而直播提供给年轻人一个快问快答的管道，让他们免费先简单了解，也是一个能更快速建立起信任基础的平台。

慧师傅举例，“现在，年轻人流行收藏或戴水晶，我就会带更多水晶产品，同时为他们解答水晶相关的任何疑问。”

他表示，其他直播内容也包括，他在观音诞、卫塞节时点灯诵经，以及不同传统节日时聊民俗，慧师傅笑说，最踊跃的时段之一是很多年轻人在农历七月问避忌相关的话题。

与艺人合作卖货 不抽佣捐公益

慧师傅受访时透露，他除了自己带货，也会和艺人合作一起直播，“例如和辉哥、林茹萍等，我邀过一些艺人朋友上直播带货，除了卖过月饼等佳节食品还卖过脚车，这些我都不抽佣而是将我的部分做公益，有时也会进行线上投标义卖，我就会将所得的款项捐出去。”他表示他所捐助的慈善团体包括芽笼东老人之家、万佛林老人院等，并在疫情期间至今捐赠新加坡狮子会老人院超过10万个口罩，也在这两年为KDF肾脏基金会筹到20万元购买洗肾机。