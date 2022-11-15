金管局：FTX在我国无业务 投资者资金不归本地子公司

日前陷入破产危机的加密货币平台FTX.com在新加坡没有业务，没有获得我国的营业执照，也不是付款服务法令下的一家豁免机构。

本地投资者若要使用这类海外平台进行投资，有关当局无法阻止。

新加坡金融管理局星期一（11月14日）首次针对FTX事件对媒体询问做出上述回应。金管局发言人说，当局一直提醒公众，与无执照公司进行投资存在风险。

FTX旗下的Quoine是本地付款服务法令下的一家豁免机构。FTX今年4月完成收购日本加密货币交易平台Liquid，Quoine是Liquid旗下的个体，当时已经向金管局提出执照申请，现为一家豁免机构。金管局说，这项申请仍在评估过程中，并会考虑到近期的事态发展。

针对FTX.com的新加坡用户为何没有转移到这家新加坡公司，金管局解释，FTX.com和Quoine是分开的法律个体，新加坡投资者的资金并不归在Quoine下，当局也没要求FTX.com把新加坡用户转移过去。

市场也质问，“禁止”另一主要加密货币交易平台币安（Binance）在新加坡运作，并将它列入投资者须警惕名单（Investor Alert List），是否导致了本地用户转移到FTX.com。

金管局对此澄清，币安并非被禁止在新加坡营业，但币安没有所需的执照在新加坡招徕顾客。

金管局指出，投资者须警惕名单上的公司，包括了一些被市场误认为是受到当局监管的公司，但要当局列出所有不受到监管的公司没有意义。

未主动在新招徕顾客 FTX没列入警惕名单

以FTX的情况来说，这家公司并未主动在新加坡招徕顾客，因此没像币安一样上了警惕名单。

金管局再次提醒，本地付款服务法令监管的是洗黑钱和恐怖融资风险以及科技风险，而不是机构的安全和稳健。

“他们（这些机构）不需要满足以风险为基础的资金或流动性要求，也不受规定要保障顾客资金或数码代币，免受破产风险影响。这和大多数司法管辖区的做法相似。这也是为何金管局从2017年开始就不断提醒公众，交易加密货币非常危险。”

金管局上月开始公开咨询，为了降低散户交易加密货币面对的风险提出一系列措施，包括要求业者为散户投资者进行风险测验，不允许散户进行杠杆交易，也不能提供免费加密货币这类奖励吸引散户。

新加坡区块链协会联合会长谢福来接受《联合早报》访问时说：“FTX事件是币圈内的一大信心危机。”因为FTX的投资者包括多个知名投资机构，如红杉资本（Sequioa Capital）和淡马锡控股（Temasek Holdings），FTX创办人弗里德（Sam Bankman-Fried）在圈内知名度高，之前一轮的危机中FTX还出手收购了数个陷入危机的平台。

“FTX曝出问题后，多个加密货币平台纷纷公开自己的储备资金情况。”

已获金管局正式执照的加密货币交易所Independent Reserve新加坡执行董事松迪（Raks Sondhi）受访时透露，一些用户要求平台提供储备金证据，即由第三方确认平台拥有应有的资产。他认为，这事件会削弱市场对数码资产的信任度，提高交易对手风险的认识度。

谢福来指出，FTX在本地不受监管，即便受监管，也只是反洗黑钱和恐怖融资方面。此外，这整个事件有“诈骗”的味道，即便公开咨询中的监管措施到位，也不一定能完全避免。

新加坡国立大学客座教授白士泮受访时说，这反映金管局一直以来所说的是正确的，金管局正在咨询的一些措施正是针对这行业的一些问题。

他也强调，不论是谁，投资时都应做好功课。

根据追踪用户访问网站的Similarweb信息，访问FTX网站的用户主要来自日本、韩国、德国，新加坡用户占4.95％，排在第四位。