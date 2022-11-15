DFI零售集团 DFI Retail Group Holdings （以美元计价）

本栏于今年6月23日曾论及这只股票于4月5日上升至3.06元后出现调整，过后于4月28日回落至2.61元。不过，短期回扯将会持续，升逾3.06元的阻力点当无悬念，当时股价为2.93元左右；果然，6月28日股价升破上述的3.06元直达3.09元，完成了自今年3月17日从2.31元已三波回扯的（c）波，期间（a）波于4月5日升试3.06元，并于当天以“转向”信号完成，过后下调至5月10日的2.60元，此为（b）波，因此，上述的3.09元既为（c）波，同时也是股价从2020年6月9日自5.17元下跌以来，第（3）波中的第（IV）波。7月29日股价骤然下跌至2.74元，同时在介于2.88元与2.92元间留下缺口。8月5日股价下试2.69元，8月19日一度回扯至2.86元，无奈未能将此缺口填补，就转而回落。10月25日股价下探1.95元，遂于其每周一杆图以“转向”信号结束了第（V）波，同时为第（3）波画下句号。估计股价目前正处具三波的第（4）波回扯，且当试2.66元的阻力线后，重返跌势。