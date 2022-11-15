掌握三大洋管理信息 她闯渔业界创奇迹

小档案

创办：1994年

行业：冷冻海产加工

员工：35人

本地远洋捕捞加工渔业的第一名女老板陈月娥。 （商家提供）

在渔业界，如果问认识春成水产企业吗？相信多数人无法给你太肯定答案，但如果转问认识陈月娥吗？人们一般都会说，不认识也听说过！

是的，她是渔业界的女企业家，春成水产企业私人有限公司创办人兼主席，也是新加坡渔业工商联合会副会长。

陈月娥不只是远洋捕捞渔业界的第一位女老板，也是把生意拓展到东南亚、欧洲、美洲、俄罗斯、乌拉圭、巴西等国家和地区，她对三大洋的管理了如指掌。

近年，她企业的鱼加工业务不只往外输出，也以SILVERSEA的品牌进军在本地超市和著名的网购平台，其中鳕鱼、三文鱼、剑鱼、鲔鱼、三文鱼都很畅销！

在以男性为主的渔业界，这名拥有40多年资历的女企业家更显突出；听她侃侃而谈创业经历，以及从其优雅的言谈举止可觉察：她眼光独到，奋斗力超强。

农村出生的陈月娥，从5、6岁开始，虽然排行老三，就已成小当家，照顾弟妹，烧饭、挑水、拿锄头等，甚至家族的喜丧庆会也有她参与的份。

生活的历练，成就了她的耐力、她的意志力，当她误打误撞地来到裕廊鱼市场应征工作，也没有被“腥臭”环境吓跑！

“来到裕廊码头时，当下是感觉这地方太腥臭，但转念之下，想必没有什么人会要来这里工作，应该是属于我工作的地方了。”

于是1979年开始，陈月娥的人生就与渔业结下不解之缘。

参加企业之星奖 提高品牌认识度

春成水产企业过往都只专注出口业务，2018才设立SILVERSEA自家品牌，发展这三年来，也逐渐入驻本地市场，在冷藏公司、百美超市、巨人、宏茂桥等，销售速冻包装的鳕鱼、三文鱼、鲔鱼、剑旗鱼。

2019年，疫情暴发，SILVERSEA品牌更登陆Shopee、Q10、Redmart、Lazada、Amazon等线上平台，迄今还有不少平台找她合作。当中的鳕鱼、三文鱼、鲔鱼、剑旗鱼等可以说很畅销。

“我们远洋渔货，从超低温渔船上被速冻后，来到我公司，也是在不解冻下用电锯分割，以高保鲜原滋味销售给消费者，保鲜度高。

所以我们外销的鱼产品，在美国是在高级超市销售，若真要在新加坡销售，没有做好品牌，产品摆在超市也不会卖。”

所以陈月娥决定参加企业之星，也决定让春成的速冻鱼产品品牌——SILVERSEA让更多人认识。