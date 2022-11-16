降温措施影响买气 新项目减少 10月新私宅销量环比大跌近70％

新一轮房地产降温措施如所料挫了楼市买气，发展商推出的项目减少，导致本地新私宅销量在10月环比大跌68.4％至312个单位。

分析师认为，随着市场消化新措施的影响，加上今年剩余时间没有大型项目推出，11月和12月的销量预计与10月份不相上下。

根据市区重建局星期二（11月15日）公布的预估数据，发展商在10月共售出312个新私宅单位，比去年同期的912个少了65.8％。

这是政府在9月30日出台新一轮房地产降温措施后的第一份销售数据。

以地区来看，代表高档私宅的核心中央区（CCR）的私宅最受欢迎，售出171个单位。代表中档私宅的其他中央区（RCR）和大众化私宅的中央区以外（OCR）的销量，分别为81个和60个单位。

如果包括执行共管公寓（EC），10月份销量环比减少18.3％至810个单位，也低于去年同期的1048个。

不包括EC，发展商10月推出102个新私宅单位，环比少了811个单位。若包括EC，发展商10月则推出741个单位，环比少了172个单位。

博纳产业（Propnex）研究与内容主管黄秀莹说：“与前几轮降温措施相同，我们看到（新措施实施后）下个月的销量下滑，因为许多买家延后买房计划，先观察降温措施对市场的影响，等尘埃落定后才进场买房。”

ERA产业首席执行官朱泳强指出，最新一轮降温措施相比之前的降温措施稍微更复杂，“它要求购房者更仔细地审核自己的财务状况，以评估措施对购房计划的影响，因此，买家和卖家都停下来进一步了解有关措施。”

One Global集团研究部高级分析师莫汉（Mohan Sandrasegeran）说，自2020年4月售出277个单位以来，今年10月是单月销量最低的月份。EC登丰嘉园（Copen Grand）推动10月的新私宅销量共售出480个单位，每平方英尺中位数价格为1345元。

分析师：全年价格料攀升9％至10％

世邦魏理仕东南亚研究主管宋明蔚表示，新私宅销量急剧下跌也反映固定房贷利率升至4％以上，以及在宏观经济逆风的环境下的谨慎情绪。

展望未来，宋明蔚说，考虑到今年多数新大型项目已推出，基于12月假期淡季和房地产降温措施，购房者和发展商预计在第四季采取观望态度，新私宅销量料在11月和12月保持低迷。

合登集团研究部高级总监李思德说，未售出单位库存减少，以及没有大型项目推出，11月和12月的销量预计与10月相似，以致全年销量不超过7500个单位，价格涨幅约为10％。

黄秀莹预计今年全年不包括EC的销售量低于8000个单位。随着新降温措施和宏观经济不确定因素使价格上涨放缓，博纳产业预计今年整体价格攀升9％至10％，明年则上涨5％至6％。