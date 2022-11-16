新加坡置地 Singapore Land

本栏于今年8月11日曾论及这只股票当时正处具五波走势的C大波中第（1）波中的第（V）波跌势，填补介于2.40元与2.39元及介于2.30元与2.29元的缺口也就水到渠成。当时股价为2.48元左右。8月18日股价骤然上升至2.60元，造成介于2.52元与2.47元间出现缺口；9月5日股价下探2.46元，遂将此缺口填补。回顾股价自今年6月15日下跌至2.39元后，就于当天以“主要转向”信号完成了一个跌势“三角形”中的第（I）点，接着回扯至7月25日的2.63元，此为第（II）点。8月4日股价回落至2.44元结束了第（III）点，过后回扯至上述的2.60元完成了第（IV）点。9月12日股价终于跌穿位于2.48元的“三角形”下限，若以此“三角形”的高，计自其下限，可测得基本目标为2.28元。10月10日股价不但跌穿此基本目标的价位，直试2.22元，同时也将上述第一及第二个缺口全予填补。截至10月25日股价已经下跌至2.15元。短期回扯，股价或将以三波向上调整，并可能试2.50元的阻力线后，重返跌势。