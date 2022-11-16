信托股和银行股受追捧 海指涨14.48点

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来自 / 联合早报

文 /
岳开新

发布 / 2022年11月16日 5:00 AM

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美国通胀指数放缓以及中国防疫措施放宽，让海指上涨动能延续。不过，分析师预计本地股市回弹已接近阻力点位，短期内将区间震荡或横摆。

在信托股和银行股的带动下，新加坡海峡时报指数星期二（11月15日）闭市报3275.28点，涨14.48点或0.44％。

亚太地区其他股市涨多跌少。香港股市涨4.11％，领涨亚太股市；台湾、深圳和上海的涨幅介于1.64％至2.62％；首尔和东京股市分别上升0.23%和0.1%；悉尼股市则下降0.07%。

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