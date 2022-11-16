五星级港式点心 咖啡店里平价卖

五星点心私人有限公司行政总监洪吉隆（左）年轻有为， 协助父亲洪耀东（右）实现把五星级点心平民化的事业目标。（蔡振鸿舍摄）

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创办：2021年

行业：餐饮业

员工：50人

五星级厨艺、五星级食品、大众化价格。

疫情期间，许多餐饮业者的收入都大受打击。但是，以上述三大经营宗旨，创立于2021年1月的5-Star Dim Sum Private Limited（五星点心私人有限公司），却在短短一年多内开设了八个销售点。

公司行政总监（COO）洪吉隆受访时透露，身为公司董事主席的父亲洪耀东从事咖啡店业，一直想把高品质的港式点心引进店里，让一般人都能以负担得起的价格享用，毕竟点心是本地华人普遍爱吃的中华美食。于是，洪耀东邀请拥有30多年制作点心经验的大厨姚华泰入股，在他所拥有的天香咖啡店经营正宗港式手工点心，曾在香格里拉酒店的香宫与四季酒店的江南春当主厨的姚师傅进公司担任执行总厨，负起掌管厨务训练员工的职务。

公司旗下的第一个点心摊位去年2月在美岭街（Mei Ling Street）的天香咖啡店开业，接着5个月内相继开了六个档口，第八个摊位在今年4月设立。公司业务扩展速度之快，在餐饮业可说少见，洪吉隆解释说，疫情带来危机但也出现商机，在这段期间比较容易觅得适当的地点，恰是大力发展的时候，借此扩展至全岛各个角落。

拥有三十多年制作点心经验的酒店主厨姚华泰，加入公司担任执行总厨。

“五星”的菜单上有超过40款各式手工点心及粥品，点心除了各式肠粉是在摊位现点现做之外，其余的都是每天早上在中央厨房新鲜制作，再送到各摊位经由蒸、烘焙或炸等不同烹饪方式处理后热腾腾端上桌。至于粥品如皮蛋猪肉粥、鱼片粥等，皆由档口人员现煮。

公司目前也将食物品项进一步多样化，特地到中国聘请酒店师傅前来，在点心粥品之外，提供炖汤、砂煲饭或小炒之类，因应不同地点顾客群的需求推出，比如年长者较多的邻里就提供滋补靓汤。“五星”也通过送餐服务平台“GrabFood”提供外卖。

企业之星助打响品牌

“五星”属于年轻的企业，创办年余就受邀参加邻里企业之星奖，洪吉隆说，这个奖项评选严格，能够参与竞逐已是获得认可，如果得奖，更是对“五星”食品的肯定，有助打响品牌的知名度。谈到今后发展计划，看好前景的他很有信心，表示只要找到适合的地点，公司将继续拓展业务。