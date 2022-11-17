在充满未知的年代 如何规划财富传承

新加坡银行（Bank of Singapore）深信就传承等事宜妥善规划，是确保家族业务成功和家族世代昌隆的关键。

及早规划 至关重要

对于年长的富裕一代而言，冠病疫情造成的市场震荡和全球经济严重衰退对他们产生了不同程度的影响，促使他们重新考量传承和财富规划，以及代际财富转移等问题。

莱坊（Knight Frank）发布的2021年《财富报告》显示，自疫情爆发以来，全球近六成的高净值和超高净值人士重新评估其财富规划。在这个充满未知的年代，超过半数的富裕家族深深了解到治理家族业务的重要性，以及如何开始规划家族治理。

遗产规划不仅仅是起草遗嘱。随着财富增长日益全球化，现代富裕家族的居住及资产所在地可能会涉及到不同跨国税法及法律风险，使财富传承的过程更加复杂。

新加坡银行资深财富规划顾问郭家汶表示，仅靠采用非正式的安排可能无法实现家族所期望的财富传承效果，因此适当的规划必不可少。其中，为退休、老年和丧失行为能力等生活进行规划的重要性往往被忽视。有鉴于此，家族企业创始人在年富力强时进行财富传承规划尤为重要。

深入洞悉下一代的需求

亚洲创造财富时间相对较短，也基于各种代沟因素，例如成长环境、价值观、信仰、教育和抱负等方面，使得亚洲富裕家族的传承规划更具有挑战性。

新加坡银行资深财富规划顾问郭家汶。（图/新加坡银行提供）

郭家汶解释，下一代家族成员的热忱、兴趣和推动力与前几代人大不相同。例如他们更希望开拓自己的道路或多参与环境、社会和治理（ESG）及慈善事业回馈社会。

由此可见，传承规划不仅关乎上一代的价值观或者想法，也需要将下一代的价值观与想法纳入其中。在进行传承规划时，应同心协力保持双方步调一致。

善用外部专业知识

传承规划面临诸多挑战，其中最主要的是法律和税务方面的考量，这些考量因国家和司法管辖区而异。

郭家汶表示，越来越多富裕的个人和家族成员分散于全球各地。除了拥有全球业务，这些富裕家族更在多个国家和地区进行投资。

“当继承人是多代人士、具有不同国籍或税务居民身份、并在多个司法管辖区持有资产时，要考虑的传承计划结构以及法律和税务问题会变得更加复杂。如果没有正确的建议或知识深度，驾驭这种复杂的情况可能会相当困难。”

所幸的是，富裕家族也渐渐意识到这一点，并寻求外部专业人士的意见以实施继承和遗产规划的计划。

寻求最佳的解决方案

家族可根据其需求和目标，搭配多种方式将财产传承至下一代。其中，遗嘱、信托和人寿保险是高净值客户常用的传承规划工具。

郭家汶说：“越来越多家族转向信托安排，以确保将来的生活、医疗和保健费用能不受限制。大多数信托架构设立前均经过深思熟虑，以确保万一家族成员丧失经济能力时，能有充裕的资金应对他们的生活所需。”

此外，信托可以避免耗时的遗嘱认证程序，让家族财富不受干扰地分配给预定受益人。郭家汶补充道：“这就是阶段性分配财富的价值所在。通过避免一次性支付来保障财富，消除对不健康消费习惯的担忧，并传达家族对财富运用和管理的价值观。”

郭家汶表示：“我们仔细聆听客户的需求，并为他们量身定制财富传承规划方案，而不是采用一刀切的方法。”

新加坡：家族办公室首选之地

近年，随着亚洲亿万富豪数目和其私人财富总值逐渐增长，亚洲家族办公室如雨后春笋般增加。而由于新加坡可以满足富裕家族在决定地点时的许多考量，顺理成章地成为设立家族办公室的热门之选。

新加坡凭借持续稳定的环境成为家族办公室首选国家。（图/Getty Images）

为实现财富增值，富裕家族寻求持续稳定的环境。新加坡作为国际公认的家族办公室首选国家，不仅是一个财富管理的金融中心，更是一个经营环境稳定的司法管辖区。

新加坡银行家族咨询服务主管黄惠萍表示：“家族办公室可促进代际家族讨论并监督建立治理机制，将不同世代家族成员的价值观和目标纳入其中。这有助于化解家族成员之间的冲突，在保护财富的同时，确保财富能持续管理，不断增长，世代传承。”

此外，家族办公室也能协助办理税务及法律咨询、移民规划、物业及屋苑管理、下一代发展及慈善活动等事宜。

新加坡银行家族咨询服务主管黄惠萍。（图/新加坡银行提供）

选择值得信赖的合作伙伴

成立家族办公室除了选择合适的地理位置，选择合作的银行伙伴也要慎重。富裕家族与对亚洲市场了如指掌的金融机构合作能获得外部专业的指导及市场最新发展，协助家族妥善地把财产传承至子孙后代。

新加坡银行是一家实力雄厚、视野广阔的全球私人银行。其团队遍布新加坡、香港和迪拜，为家族规划财富转型提供支持。

新加坡银行的全资信托子公司BOS Trustee Limited拥有80多年的悠久历史，为亚洲富裕家族管理信托，并与继承人和下一代家族成员保持互动与联系。BOS Trustee Limited也是首批获得新加坡金融管理局颁发信托业务执照的信托公司之一。

黄惠萍表示，新加坡银行致力发展人才，提升团队于财富规划范畴的能力，并适时了解可能影响客户传承、财富转移和遗产规划目标等资讯的最新发展。“若有必要，我们还会邀请声誉良好的外来团队，如律师、会计师和顾问，帮助客户实现其传承规划目标。”

新加坡银行专门成立的家族办公室咨询团队，为有兴趣成立家族办公室的客户给予支持。黄惠萍说：“我们定下了简单明确的目标，就是和我们的客户及利益相关者合作，按部就班地帮助客户实现财富转移。”

尽管世事难料，但家族的传承计划不该如此。在这段充满未知的旅程中，新加坡银行将全程为客户保驾护航。欲知更多关于财富传承和家族办公室的资讯，请上网了解详情。

【本文由新加坡银行呈献】