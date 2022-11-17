德勤报告：今年首10个月 东南亚上市集资金额大减52%

受股市走势低迷影响，东南亚的新股上市势头进一步放缓，但全年的上市公司数量和市值预计与去年相近。

受股市走势低迷影响，东南亚的新股上市势头今年进一步放缓，今年至今的首次公开售股（IPO）集资金额大幅减少52％，但全年的上市公司数量和市值预计与去年不相上下。

德勤（Deloitte）最新发表的报告显示，截至今年11月11日，东南亚共有136家公司上市，筹得63亿美元（约87亿新元）的资金，市值达512亿美元，比去年全年152家公司上市，集资133亿美元猛挫52％。

数据显示，今年上市的公司规模都较小，它们必须在极具挑战的市场环境下筹集资金，规模较大的公司则选择延后上市计划，等待市场更佳时机。

新加坡在年前十个半月有九家公司首次公开售股，共筹集4亿2100万元，上市市值达5亿8100万元，当中三个属于特殊目的收购公司（Special Purpose Acquisition Companies，简称SPAC），集资额和市值达3亿8900万美元；六个在凯利板（Catalist）的上市活动则筹获3200万美元，市值达1亿9200万元。

我国的特殊目的收购公司框架去年9月推出，在我国上市的SPAC有24个月完成并购（de-SPAC），并有选择权将期限延长12个月。预计成功完成并购将能鼓励更多企业选择以SPAC上市。

下来两到五年或是我国IPO市场黄金期

德勤新加坡上市与并购鉴证咨询服务副主管黄铭泉说：“自2010年以来，每年至少会有一个房地产信托或商业信托在新交所挂牌，但我们观察到今年首十个半月，并无房地产信托上市。从乐观角度看，有更多的资本流动和企业总部转移到新加坡，为新加坡的IPO市场带来更多的机会。如果我们的市场能乘着这股趋势，下来两到五年将可能是我们IPO市场的黄金时代。”

泰国是东南亚交易所中集资金额最高的，一共有28个上市项目，集资额达25亿美元，与疫情前2017年至2019年，每年超过20亿美元的水平接近。报告也指出，在冠病期间缺席的海外投资者也在今年重回泰国市场。

对于今年剩余时间到2023年的展望，德勤东南亚及新加坡上市与并购鉴证咨询服务主管郑惠玲认为，东南亚从冠病疫情中复苏，仍然有高增长的空间。上市活动预计会经历高低起伏，科技公司的估值也可能相对来得低，但那些有坚实商业基础和盈利能力的公司仍然能取得市场估值的最大化，从资本市场中受益。