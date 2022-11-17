丰树工业信托 Mapletree Industrial Trust

本栏于今年9月22日曾论及这只股票已经形成一个跌势“斜向交叉”，若以去年8月2日股价位于3.02元的第（三）点及今年5月25日股价下跌至2.40元的第（四）点价差，计自第（五）点，可测得基本目标为2.11元，当时股价为2.56元左右，见报当天股价下跌至2.49元，截至10月25日股价已经下滑至2.13元完成了上图中的第（3）波；过后回扯至10月28日的2.29元，遂结束了第（4）波，接着缓缓下滑。11月3日股价下试2.12元，完成了上述的基本目标；4日股价再试此价位未果，遂于当天以“转向”信号结束了第（5）波，旋止跌回升。11月11日股价骤然升试2.35元，由于升势甚急，造成介于2.26元与2.18元间出现缺口。估计股价目前正处于三波回扯，填补介于2.37元与2.38元间的缺口自不在话下，并可能升试2.63元的阻力线，过后向下填补上述第一个缺口。由于其每月一杆图中的“动力”信号已经进入负号界域的0.5378处，股价一旦跌穿位于1.87元的支撑线，当有骤跌。