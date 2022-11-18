信托监管指数报告公布 网联宽频信托连续四年居首

网联宽频信托（Netlink NBN Trust）在监管方面更进一步，今年第四次在“信托监管指数”名列前茅，得分还比去年多四分。

根据在星期四（11月17日）公布的2022年信托监管指数（Governance Index for Trusts）报告，网联宽频信托从43个在新加坡交易所挂牌的房地产投资信托、商业信托和合订信托之中脱颖而出，以99分的高分稳坐冠军宝座。今年的成绩还高于去年的95分。