信托监管指数报告公布 网联宽频信托连续四年居首

订户

来自 / 联合早报

文 /
李蕙心

发布 / 2022年11月18日 5:00 AM

字体大小:

网联宽频信托（Netlink NBN Trust）在监管方面更进一步，今年第四次在“信托监管指数”名列前茅，得分还比去年多四分。

根据在星期四（11月17日）公布的2022年信托监管指数（Governance Index for Trusts）报告，网联宽频信托从43个在新加坡交易所挂牌的房地产投资信托、商业信托和合订信托之中脱颖而出，以99分的高分稳坐冠军宝座。今年的成绩还高于去年的95分。

订阅登录，以继续阅读全文！

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

分享热榜

符合条件者今年12月可获高达700元现金补助

卫生科学局吁请公众不要购买或使用五种含类固醇产品

身份证号绑定PayNow 最早在12月5日收到政府补助
4

【潮什么】别再逛明洞了！首尔年轻人现在爱逛哪些“洞”？
5

金管局与纽约联储银行 探讨使用批发中央银行数码货币

更多精彩内容