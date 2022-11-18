评股论经

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来自 / 联合早报

发布 / 2022年11月18日 5:00 AM

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由于借贷成本和员工成本增加、联营公司奥新全民口腔集团（Aoxin Q & M Dental）的利润分成下降以及新诊所尚未带来营收，集团核心医疗保健业务今年第三季净利同比下降17％至430万元。

医学实验室和牙科设备及用品业务第三季收入同比和环比分别下降82％和21％。不过，集团联营的医疗科技公司Acumen Diagnostics赢得了卫生部为期15个月的联合检测与疫苗接种中心招标合约。合约今年10月开始，价值至少360万元。

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