手机国际漫游服务复苏 分析师看好本地电信业者前景

区域国家放宽冠病疫情措施推动手机国际漫游服务复苏，股市分析师看好本地电信业者前景，并认为新电信（Singtel）有望进一步取得增长。

本地三家上市电信业者过去两周陆续发表最新业绩，作为业界龙头老大的新电信表现不俗，截至9月底的2023财年上半年净利同比增长23％至11亿7000万元。

辉立证券研究部主管周冠龙接受《联合早报》访问时说：“漫游服务收入上升带来高额利润，加上印度激烈的竞争环境缓解，推动集团的移动收入增长。”

新电信下来料有更好表现

可是新电信在资讯科技服务如恩士迅（NCS）的投资导致利润承压。若以整体本地电信业来看，他认为，业者可通过发展资讯科技服务、数据中心、宽带网络和付费电视服务等业务取得增长。

新电信上半年的税后盈利（PATMI）同比上升23％至12亿元。马来亚银行证券研究分析师陈宗唯指出，这低于市场预期，只达到全年预测的46％，但他还是认为集团接下来会有更好的表现。

“如果不计集团为澳都斯（Optus）网络攻击事件的拨款和恩士迅升高的经营开销，我们预计集团的漫游服务收入和其他有发展潜力的业务会进一步增加，区域联号公司的贡献也会保持强劲。”

集团积极转型并在过去的18个月内共脱售了总值60亿元的资产，筹措资金用来建设5G电信网络、成立区域数据中心和发展企业业务等。

尽管经济前景不明朗，陈宗唯认为新电信的财务情况良好，截至9月底，集团持有35亿元的现金，有能力抵御宏观环境带来的挑战。

至于规模较小的星和（StarHub），专家对公司的未来发展有不同看法。

银河—联昌证券研究的最新报告指出，公司还未摆脱业绩不良的阴影。

分析师把2022财年和2023财年的核心每股盈利预测也分别下调16.5％和11.2％，同时把该股目标价从原本1.40元下调到1.10元，并建议投资者持守。

星和（StarHub）截至9月底的第三季净利同比下跌32％至2740万元。

公司预测，转播英国足球联赛和世界杯赛事的开销和资讯科技转型的开支会增加，公司也将注销部分老旧的电信设备，这些都会影响第四季的业绩。

陈宗唯则较为乐观，他指出，公司收购HKBN JOS在新加坡和马来西亚的公司，以及网络服务商MyRepublic与星和业务整合后，提高公司收入和订户。

他认为，星和已准备好抓紧漫游服务需求复苏和中国经济重开的机会，还可能超出公司的业绩预测，年率化股息收益率预计会维持在4％。有鉴于此，他为该股开出“买入”评级，并把目标价从1.32元稍微调高到1.33元。

以铺设光纤网络为主要业务的网联宽频信托（Netlink NBN Trust）上半年营收同比增3.6％至1亿8790万元，净利同比则跌10.5％至4010万元。

银河—联昌证券研究分析师王康权认为，在宏观环境充满不确定性的情况下，网联宽频信托是很好的防御型股。原因是信托的收入前景良好而且稳定。若信托进行有助于增进盈利的收购计划，或非建筑地址接入点（NBAP）的衔接数量超出预期，股价有望上涨。