泰国酿酒（Thai Beverage）

建议：买入

目标价：0.84元

闭市价：0.625元（+1.63％）

公司下星期料发布2022财年业绩，我们预计全年净利增长9％。

尽管面对全球不确定性和宏观不利因素，我们预期市场对公司产品的需求坚韧。泰国有望从旅游业复苏和国内需求中受惠，越南经济今年强劲增长，这应该能继续推动酒精消费。

公司管理债务的能力佳，未来两年只有220亿至260亿泰铢（约9亿8800万新元）的债券到期。我们预计公司2023至2024财年的净负债比率下跌至约0.5倍。

该股的估值诱人，2023财年本益比约为14倍，比五年预估均值低了一个标准差。（星展集团研究）

日本食品控股（Japan Foods Holding）

建议：买入

目标价：0.6元

闭市价：0.425元（无起落）

公司2023上半财年的营收和净利分别达到3800万元和230万元，占我们全年预测的约55％和65％。尽管面对通胀的挑战，公司上半财年的毛利率依然从83.8％上升至84.7％。

我们看好公司扩张至清真认证餐厅的举措，并认为公司的增长潜力显著。在上半财年，公司的清真认证餐厅从六家增加到12家。清真认证餐厅业务占上半财年总营收的25.2％。

我们将2023至2025财年的盈利预测调高7％至9％，2023至2025财年的股息收益率预计超过5％。目标价从0.55元上调至0.6元。（新加坡兴业银行）