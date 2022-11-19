美容养生一站服务 照顾客户表里健康

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创办：1997年

行业：美容美体养生业

员工：50人

1997年创立的Perfection Face & Body Wellness经过25年的发展，由最初的提供美容美体服务，到如今成为集美容美体、美发与中医看诊理疗于一个屋檐下的美容保健企业，旗下实体店也由1家扩展至4家。

创办人兼执行董事Sharon Zhuo为了客户的需要，逐步扩大业务领域，也为了给客户最好的美容与保健服务，她进修中医课程、学习理疗推拿，充实自己培训员工。Sharon把客户当家人般照顾，认真对待每一位顾客，这种理念她也灌输给团队。

Sharon Zhuo（右四）与各实体店主要负责人。（受访者提供）

因此，Perfection自开业之初就获得附近众多邻里居民的支持，对Sharon的信赖让客人主动分享自身的健康问题，例如更年期所面对的种种不适、睡眠品质欠佳、身体的酸麻疼痛等困扰。

为了更好地帮助顾客，Sharon决定双管齐下，在15年前另外成立了Perfection TCM，聘请中医师驻店，为有问题的客人看诊并开药方调理身体，最初的两年，看诊服务完全不收费。另一方面，她从北京礼聘专科中医师前来教导穴位理疗，培训一批理疗师，以所学到的知识与调理手法，针对客人的健康问题进行从外到内的理疗，满意的顾客向亲友推荐，口碑相传，Perfection的理疗服务深受欢迎，尤其是主打的掌灸艾草理疗。

冠病来袭，为阻断疫情扩散，Perfection各实体店有一段时期不能提供服务，但防疫安全管理措施并不影响Perfection团队对客户们的关心，通过微信与whatsapp保持联系交流，把客人需要的美容美发产品送到家门，让他们在家也能好好地照顾皮肤与头发问题，周到的服务使平时没有买产品的顾客都开始使用。

防疫措施放宽后，Sharon没掉以轻心，严格处理环境与用品的清洁卫生，采用用完即丢的纸制杯具，在美容美体及推拿床上附加只使用一次床单，服务后也全面的清洁与消毒，虽成本提高，但她愿意付出，客人因此很放心接受美容美发，业绩迅速回升。

创业初期，Sharon从做面部护理到管理来往账户全靠自己，现在的她积极参与市场营销及产品研发生产部门的工作，在企业的发展方向、成长与扩张方面发挥巨大的作用。Sharon每年都会到韩国、香港、米兰与广州等地的美容展，学习与引入美容新技术。最近引进的无针袪皱手法，无需动刀用针，就能达到医美的效果，安全且无副作用，她相信这项技术在接下来的一两年将会很夯。

严格培训理疗师

要当Perfection的理疗师并不容易，需要接受北京专科中医师3至5个月的一对一教导，整个培训过程非常辛苦，学员必须很有毅力坚持，经过严格考试得到导师的认可，才能从普通推拿师升为理疗师，培训的费用全部由公司负担。

理疗师在提供服务时，会先检测顾客的身体情况，找出问题所在，再对症下手理疗，能够更快看到效果。