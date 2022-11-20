安娜有机食品 守护健康从饮食开始

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成立：2016年

行业：有机食品

身体健康与我们的每日饮食息息相关，吃得健康才能身体健康。

从改变饮食提升自我健康，到自己创业售卖有机健康产品，洪淑娟以自己的英文名字安娜(Anna)创立公司，开始自己的有机食品事业。她透露，创业初期至今，一路走来不容易。

安娜有机食品小店里售卖上千种有机健康产品。 （受访者提供）

“虽然开店很辛苦，但我也得到很多收获，不仅帮助自己和家人变得更健康，还结交了很多一直支持我的顾客和朋友。”

安娜很早就出来社会工作。她说：“我小时候身体不太好，结婚后生了四个孩子，每天忙着照顾孩子们的饮食起居，接送他们上下学、补习等，非常忙碌，也经常熬夜。那时也不懂得照顾自己的身体，四十多岁的时候，我的身体出了状况，感觉很不好。”

安娜说，那段时间，她的两个膝盖肿痛，上下楼梯都疼，走路久一点都难受。“去医院检查，医生说我的肝不好。我的腰也疼痛得厉害，总是觉得很疲惫，每天没有什么精神，情绪差容易发脾气。”

机缘巧合，安娜遇到一个朋友，介绍她吃五谷杂粮和有机食物。“我吃了一段时间，觉得自己的身体状况有所改善，开始慢慢把有机食品也让家人吃，希望让孩子吃更健康。”

安娜深觉有机健康食品带给自己和家人的好处，决定把这个理念也分享给大家。2016年，安娜在锦茂路20号的邻里小贩中心租了一个小店，开始了自己的创业之路。

“刚开始真的是很难，我没读过什么书，不会上网，也没有经商的经验，只是凭着一股冲劲，买了很多自己吃过的产品来销售。可是，有机食品的保质期通常比较短，有些产品卖不出去，只能自己吃，实在吃不了又过了保质期的，就只能忍痛丢掉。”

安娜透露，创业初期收益并不理想，不过冠病来袭，让越来越多人意识到健康的重要性，也开始注意提升自己的免疫力，吃更加健康的食品，她的小店生意反而越来越好。

安娜也去学习排毒课程，并把相关知识和产品推荐给顾客，赢得很多回头客。

售卖上千种有机健康产品

来自不同国家的多元化产品，很受顾客欢迎。（受访者提供）

安娜的店里有着上千种产品，除了各种有机的五谷杂粮如糙米、大豆、黍米等，还有各种椰子油、苦茶油、紫苏油，天然黑蜂蜜、马努卡蜂蜜、桂花蜂蜜；诺丽果酵素、晓酵素、法国海盐、杏仁粉、代餐、梅晶、精油等等。

“店里售卖的产品来自不同国家，日本、美国、德国、法国、马来西亚、新西兰、中国大陆和台湾地区等都有，只要顾客需要的，反馈好的，我都会拿来售卖。”

除了各种有机食品，安娜在店里也出售自己手工制作的黄梨挞和低温烘烤的有机坚果，很受欢迎。

店里也售卖特别的印加果油、卡姆卡姆、玛卡、向天果等产品。