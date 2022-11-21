我国非有地私宅 第三季转售价涨量跌

房地产降温措施、高涨的通货膨胀和房贷利率抑制购房需求，但有部分买家仍愿意高价买房。最新数据显示，本地非有地私宅今年第三季转售量环比下跌10.3％，但转售价却环比上涨2.9％。

根据第一太平戴维斯（Savills）提供给《联合早报》的数据，第三季的转售私宅平均交易价为每平方英尺1550元，环比增加2.9％。其中核心中央区（CCR）的高档私宅价格连续八个季度上涨，平均每平方英尺2544元。

许多富裕的海外人士在新加坡开设公司或家族办公室，同时也购买房地产，加上新元走强，扶持高档私宅价格上升。

尽管全球经济充满各种不确定因素，第一太平戴维斯研究与咨询部高级主管张敏璋仍然预测，高档私宅价格会保持良好的抗跌能力。

在今年第三季转手的非有地私宅达到3961个单位，比第二季少了10.3％。

在各区当中，转售量跌幅最大的是其他中央区（RCR）的中档私宅，环比下跌14.3％至1135个单位。大众私宅和高档私宅的转售量分别滑落10.1％和3.5％，至2108个和718个单位。

张敏璋受访时说：“交易量下跌，但价格升高，这是因为屋主依旧漫天开价，而且有能力持守所以不愿意减价。愿意出高价的买主，是真的需要购房而且有充足的资金。”

第三季各类非有地私宅销量整体下滑，张敏璋认为，这可能是因为去年12月推出的新降温措施导致的延滞效应，以及高利率造成宏观经济前景难料。

他预测，今明两年的整体非有地私宅价格会同比上升7％。地价和建筑成本将推高私宅售价，但如果贷款成本下滑提振市场情绪，售价则可能同比升高10％。

外国买家也逐渐减少在本地房地产投资，他们在第三季购买的非有地私宅环比下跌17.1％至873个单位。本地永久居民购买的房子则环比减少11.3％至260个单位。

这两组买家所购买的单位分别占总数的15.9％和4.7％，环比下滑1.3个百分点和0.1个百分点。

根据戴玉祥产业研究的最新研究报告，美国买家在第三季取代中国买家，成为本地高档私宅和中档私宅的最大买家。他们买下的单位占这两种私宅总数的五分之一。

中国买家把焦点转向大众私宅，所购的单位数量占三分之一，在各国买家中数量最高。

报告指出，新加坡房地产市场稳定，提高中国投资者对新加坡作为安全投资地点的信心。他们现在也对价格较低的私宅更感兴趣。

报告预测，今年全年的整体私宅价格涨幅可能放缓至9％，低于去年的10.6％涨幅。明年的房价预料会继续增长1％至3％，新私宅销量预计会达到7000个至8000个单位。