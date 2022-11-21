海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（14日）曾论及指数走势或将受到美国道琼斯工业指数的影响，随时将填补介于3211.20点与3173.18点及介于3083.59点与3059.19点的缺口。当时指数为3228.33点左右。见报当天指数上升至3279.10点，15日指数更升试3285.72点，同时在介于3261.96点与3260.80点间留下一个小缺口；16日指数回落至3258.49点，遂将此缺口填补。17日指数重返升势，并直试3298.10点；18日指数一度上升至3308.30点，无奈力不从心，过后竟以3272.23点闭市而成了“转向”信号。究竟指数自今年10月21日从2968.92点的回扯，是否已经结束？这是值得投资者玩味。不过，由于11月18日的高位为3308.30点，已经超越过今年8月11日的3307.29点，依此类推，指数从今年2月17日的3466.23点下跌至上述的2968.92点，应为五波跌势中的第（1）波。因此，指数于18日回升至3308.30点或为第（2）波回扯。估计第（3）波跌势即将启动，跌穿2968.92的支撑点当无悬念，填补上述第一及第二个缺口也就水到渠成。