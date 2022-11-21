砂拉越三色奶茶 浓郁香飘狮城

翁嘉宏从小对餐饮业感兴趣，立志把罐装三色奶茶带到更多国家。（商家提供）

小档案

成立：2008年

行业：饮品制造与供应

跨越邻里 求新求变

从小就对餐饮业感兴趣的翁嘉宏（Lester Ong，39岁），把砂拉越的特色三色奶茶（Gula Apong）变成罐装饮料，带入马来西亚、文莱和新加坡市场，让更多喜爱奶茶的顾客能够随时随地喝上正宗的low GI三色奶茶。

“我从小就很喜欢吃各种美食，对餐饮业很感兴趣。我想把本地好喝的奶茶变成罐装饮料，卖到国外。有了这个想法后，我就去寻找相关的原料、供应商、技术等等，这中间花费了很长的时间，前后有五年左右。”

三色奶茶（Three Tea），顾名思义，由三种颜色的茶、奶和糖组成。

翁嘉宏说，“三色奶茶是砂拉越大街小巷都常见的饮品，但在其他国家并不常见。砂拉越的三色奶茶都是现冲现泡，没有罐装的。我觉得既然大家都这么喜欢喝，为什么不把它带到更多国家呢？”

“我们最特别的地方是采用的糖不一样，奶茶一定要有糖，但放什么糖是很有讲究的。我们的三色奶茶放的是棕榈糖，这种棕榈糖是长在沼泽中的，水分很足，所以甜中带咸。另外一种香兰椰子糖是用香兰叶提取的，很香，颜色好看。”

三色奶茶一经推出，大获成功。Greenleaf成为马来西亚第一家罐装三色奶茶。2018年，翁嘉宏在古晋食品节上推出了三色奶茶冰淇淋，并在一年后开了三色奶茶冰淇淋旗舰店。2021年，另外三间三色奶茶冰淇淋店在古晋开始营业。“我们正计划在其他国家开设类似的三色奶茶冰淇淋店。”

三色奶茶口感浓郁，好喝深受东南亚人的喜爱。（商家提供）

不忘初心坚持到底

谈到创业最困难的事情，翁嘉宏说，“最难的还是资金。我们在尝试各种原材料和研发技术上花了很多钱，最后都快因为缺乏资金放弃了。我们也试图寻找一些投资商，但很多投资人都对我们这个项目不感兴趣，因为三色奶茶在砂拉越很普遍，大家都喜欢喝新鲜、刚泡的奶茶，并不看好这个项目。”

翁嘉宏有自己的想法，“砂拉越有这样好的产品，为什么不包装起来，让更多的人品尝呢？我去了很多国家，包括马来西亚、新加坡、泰国、印度尼西亚、越南、中国等，每到一个地方，我都会买当地的奶茶来品尝，感受它们的味道。喝来喝去，我觉得市面上的奶茶大都味道很薄，因为奶的浓度高了，容易结块，这是一个技术上的问题。”

“别人不做的东西，我们来做。”翁嘉宏是个不服输的人，他经过各种尝试，最终制造出口感浓郁的三色奶茶，并把产品卖到马来西亚、文莱等国家。三色奶茶能在本地三所大学（NUS、SMU和SUTD）的无人超市买到，顾客也能通过网上购物平台下单。

“我们希望新加坡的每位顾客都能喝到我们健康的三色奶茶。”