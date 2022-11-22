CSE环球

（CSE Global）

建议：持守

目标价：0.38元

闭市价：0.35元（无变动）

CSE环球（CSE Global）今年第三季的营收在基础建设和能源业务的带领下，同比增加22％至1亿4100万元，符合我们的预期。所有主要市场的基础建设营收的贡献都有增加，使得这项业务的第三季营收大幅增加45％至5400万元；能源业务的营收则增加7％至7200万元。

公司在第三季获得的新合同达1亿6500万元，同比增长37％，环比则减少13％。基建合同由美洲的废水处理和工业项目带动，同比和环比分别上扬53％和26％。能源业务合同也增加18％至8700万元，整体的合同数额在9月达到4亿1300万元的新高。

我们了解供应链干扰仍困扰公司的交付，管理层预计利润率将会受到更高的差旅费所影响。

公司也正在探讨减少美国能源业务的雇员人数，因此2023财年可能会有一次过的裁员成本，因此我们将公司2022至2024财年的息税前盈利调低7％到13％。（银河联昌）

ESR乐高房地产投资信托

（ESR-Logos REIT）

建议：买入

目标价：0.46元

闭市价：0.35元（无变动）

合并之后，ESR乐高房地产投资信托履行了投资组合改革的承诺，以溢价脱售了一系列的资产，然后重新部署在日本的优质的永久地契物流资产。虽然信托的租金调升率和出租率良好，但是无法抵消利息成本，主要催化剂仍然来自保荐人的支持以及资产更新和再循环。

到目前为止，信托脱售了五个房地产资产达1亿5500万元，比估值高15％。管理层预计在这个季度会有更多的资产脱售，未来一两年已经选定了大约值4亿元的资产待脱售。信托的租金调升率强劲，达11.4％。虽然第三季的出租率有小幅减少，但仍然维持在健康的92.4％水平。

我们将信托2023／2024财年的收益率预测下调8％，考量因素包括资产脱售和更高的债务和永久证券（Perpetual securities）的利息成本。

（新加坡兴业银行）