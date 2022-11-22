美发店邻里开花 八年内开逾10间

小档案

成立：2014年

行业：美发美容养生业

员工：130人

Salon One创办人谭雅文。（商家提供）

远嫁到新加坡，狮城媳妇为谋生学美发，学成后一直找不到工作，结果却在创业之路上遍地开花。

10多年前从中国湖北来新的谭雅文，2014年在牛车水开了一间小店，凭着低收费好手艺与周到的服务赢得口碑，也让她的事业于8年内迅速发展，迄今已拥有超过10间店。美发店取名“Salon One”，这个店名是谭女士的理想，她有雄心壮志要成为美发界的第一名。Salon One全部开在邻里组屋区，目的是要以亲民的收费为有需要的顾客服务，让各阶层人士都负担得起。

抱着价廉物美的经营宗旨，Salon One剪头发的最低收费6元，如果成为会员，则最低仅2元，谭女士还曾替人剪发不收费，在物价高涨的今天这确实难能可贵。她说，许多住在邻里的年长者经常独自在家，Salon One离他们的住家近，过来剪头发很方便，与有耐心聆听的美发师们聊聊天，还可以排忧解闷。另一方面，店里的师傅手艺好，美发服务快捷，也能为忙于工作或读书的年轻顾客省下不少时间，无论哪一个年龄层，Salon One都是一个让他们外表整洁美观的好去处。

对员工，谭女士不以老板自居，她昵称下属为小伙伴们，大家是一个工作团队，为服务好、卫生好、业绩好的共同目标努力。Salon One每年举办常年晚宴慰劳全体员工，同时颁奖奖励表现优异者，给予激励向上的推动力。

Salon One目前共有8间店，分布在不同的组屋区——宏茂桥、淡滨尼、马林百列、金文泰、武吉巴督、巴西立和武吉班让。这8间店除了美发，其中几间也提供美容护理，目前正积极发展中医养生业务，聘请合格中医师驻店，Salon One 3店与Salon One 5店已开始提供中医服务。

继Salon One之后，谭女士还创立了数个品牌经营同领域业务，包括3间One Plus、1间Relax One与1间One Dream，旨在原有的基础更上一层楼。

她的愿景是提供给贵宾会员，美容、美发、中医养生、SPA与餐饮一条龙的服务，同时也让各品牌的所有团队成员有钱、有爱、有幸福。

冠病蔓延打击生意，谭女士很感谢政府多方面的支持，减低店屋租金之外，也提供员工薪金津贴，帮助渡过疫情难关，减轻由于生意下跌所造成的恐慌。她说，防疫安全管理措施放宽后，业绩有改善，但现阶段仍未回到疫情前的水平。

义剪捐款热心公益

谭雅文发动员工到三巴旺为邻里贫困人士义剪。（商家提供）

谭女士热心公益，多次派员工前往宏茂桥与三巴旺为邻里贫困老人义剪，并在慈善团体安排下，到三巴旺派送粮食与日用品给有需要者。

她也发动内部献爱心活动，以身作则号召员工捐献款项，连续几年都透过派发红包的形式，每年捐出百余个红包给新加坡视障人士协会。