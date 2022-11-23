通勤消费一卡在手 享无现金付款便利与安全

现代人拥有的付款卡五花八门，你有遇到过在结算时突然记不住银行卡密码，因此要试好几个密码组合吗？家中尚未使用无现金付款的成员，如年长的父母、上学的孩子，甚至是帮佣，你是否也想给他们提供简易又安全的无现金付款方式？

储值卡试用体验 点评四大优势

NETS在本月23日正式推出NETS储值卡（NETS Prepaid Card），为市场添加多一款免现金付款的方式。

从事公共关系工作的吴宇苍（32岁），在今年6月收到了NETS储值卡作为礼物；在使用过后，他发现原来储值卡也有不少优势：

1. 无需密码

“我相信很多人都有类似的烦恼，因为我们付款时不常用到密码，所以突然需要输入密码时，可能会一时想不起来。NETS储值卡不像一般的银行卡一样需要每次输入密码或使用移动应用程序在支付时扫码，只要轻轻触卡就行，根本不担心忘记密码。这是对我来说最方便的地方。”

2. 全岛超过12万个零售点可使用

凡是备有“接受NETS支付”的付款器的地方都能使用，在同类产品中受众最广。吴宇苍举例：“比如，我办公室附近小型咖啡店的部分商家只接受NETS支付，这种情况下NETS储值卡就能轻松派上用场，午餐时间无需携带现金外出。”

3. 支持远程充值

他说：“除了能用近场通信（NFC）功能直接在手机上充值以外，如果想要远程充值，用NETS应用程序就能做到”。下载NETS应用程序后，登录现有账号或注册新账号，在应用中输入NETS储值卡的序列号，就能轻松将储值卡关联至你的账号。而每个账号最多能关联十张卡，不管身在何处，都能轻松帮助家中的小孩、父母或者帮佣充值他们的储值卡。



一个NETS账号可以关联多达十张储值卡，轻松管理全家的日常消费。（图/NETS提供）

4. 可设置自动充值

“为了使用便利，我启动了自动充值功能，在设置中，我选择在卡内余额低于20元时，应用就自动帮我充值30元。”

每个账号所关联的十张卡，可存储的总值高达1000元。对吴宇苍来说，这个额度不论是将卡用作日常通勤的交通卡，还是用来购买小额商品都绰绰有余。

“总的来说，我觉得NETS储值卡的使用体验很棒。不像申请银行卡一样需要很多个人信息或要等待较长时间，NETS储值卡很便宜也能很容易买到，而且马上就可以用。”吴宇苍表示，他的一位二十多岁的年轻朋友在他的推荐下也打算开始使用。

让年长人士轻松使用 安全又可靠

吴宇苍说：“我妈妈是很抗拒电子支付的‘老一辈’，她不太信任免现金的付款方式。所以，以前她去超市买东西时一般会用现金付款。”但让他感到欣慰的是，在他把NETS储值卡给妈妈使用以后，他的妈妈不但接受了，还很喜欢。这张卡为她省去了在提款机取款输入密码或携带纸币、硬币的麻烦。

更重要的是，储值卡的使用相对更安全。“万一家里人不慎弄丢了储值卡，我可以立刻在应用里锁住余额，等找回来后再解锁就行，非常容易！如果真的找不回来，可以选择把余额退回银行账户里，然后就会在几个工作日内收到卡里剩余的金额。”

从事金融行业的张家麟除了给家中的帮佣外，也给他85岁的妈妈启用了一张NETS储值卡，并开通了自动充值功能。

作为年长人士，她没有使用提款卡的习惯，因此张家麟之前都以现金的方式给她家用，但这样就无法知道妈妈把钱花在哪里。有了NETS储值卡后，张家麟减少了给妈妈的现金，而把剩余的家用存进卡内，让她在去医院、超市或其他场所能快捷支付，也方便自己了解对方的开销。

张家麟表示这张卡可以帮助习惯用现金的人士，以一种安全、可靠的方式转向电子付款。

对他而言，他表示：“比起用现金，拥有一张可以做很多事的日常储值卡，我在忙碌的生活中就不必再频繁去提款机取款，也节省了准备现金找零的麻烦。充分利用，就能感受到一卡在手可帮你省下不少琐碎的时间和精力。”

应用程序 让你随时查看交易

NETS储值卡配合NETS应用程序一起使用，能让它发挥超越一般储值卡的强大功能：

支持远程充值与自动充值；

随时浏览账号下每张储值卡的交易记录，轻松了解日常开支。比如，帮佣用卡结算时，雇主也不再需要通过收据了解开销；

家长用储值卡给孩子零用钱时，能在应用程序内设置每日开销上限，将风险控制在自己可以管理的范围内；

如有遗失，可随时在应用程序内锁住卡内余额，安全放心。

青少年通过NETS储值卡管理零用钱有助于培养理财的意识。（图/NETS提供）

额外用途

很多国人都有来自海外的家人或朋友，不妨像张家麟一样，在他姐姐从马来西亚前来新加坡探亲时，准备一张NETS储值卡。这样你的亲友旅居本地的期间，不仅可以用这张卡乘坐公共交通，还能在外出吃饭、超市购物等日常交易时派上用场，尽显你的温暖心意。

在哪里可以买到？

NETS储值卡不仅可以自己设计卡面，也在即将到来的节日季推出更多圣诞设计。不论是给自己或家人使用，或是作为礼物送给朋友，都是个贴心又实用的好选择！

欲购买NETS储值卡，欢迎前往任何通联（TransitLink）售票处、7-11便利店、Cheers便利店、Buzz售报亭、一些迷你超市或上网从Lazada和虾皮订购。

【本文由NETS呈献】