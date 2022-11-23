凭强劲和持续增长脱颖而出 三企业获颁新兴企业奖

今年的新兴企业奖（Emerging Enterprise Award）分别由Lumos Labs、Speedoc和AP Technologies Group获得，它们以强劲和持续的增长脱颖而出。

新兴企业奖主办者在星期二（11月22日）的颁奖晚宴上宣布获奖者。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲在晚宴上讲话时说，政府通过各项计划，帮助和鼓励年轻企业持续加强能力、不断做出新尝试和大胆设想未来。

Speedoc公司是不断加强能力的例子。刘燕玲说，这家医疗服务供应商利用科技为居家的病人服务，在冠病疫情期间作为居家康复计划和流动疫苗接种团队的一部分，扮演着重要的角色。公司已把能力扩大至提供医院病房服务，团队通过一个综合平台24小时远程监测病房情况，也在同多家医院进行两年“虚拟病房服务”试验计划。

AP Technologies则展现了不断创新的精神。她说，它致力于导管（catheter）的设计和生产的研究，生产出医疗操作过程中用于液体输送的一流管材产品，使公司脱颖而出。

刘燕玲指出，政府正加速协助企业把握海外市场机会。她表示很高兴看到今年新兴企业奖入围公司MooVita已经进军海外。这家深科技自动驾驶车方案供应商，正与世界多个智慧城市的车辆和运输公司进行各种合作。

由《商业时报》与华侨银行（OCBC）联合主办的新兴企业奖自2008年开始主办以来，表扬了在各自领域展露创新、韧性和卓越表现的本地优秀年轻企业。这些拥有雄心壮志的起步公司创办不到10年。

今年15家入围决赛的公司中，Meridian Innovation、Plasma Science以及Moovita公司，分别获颁最佳创新奖（Best Innovation Award）、最具潜力起步公司奖（Most Promising Startup Award），以及可持续性奖（Sustainability Award）。

《商业时报》总编辑陈慧芬说：“我们为今年新兴企业奖的所有获奖者感到自豪，因为他们突破了自己的界限，不断创新，在本地商业环境中茁壮成长。通过这个奖项，我们希望所有获奖者能够充分发挥潜力，向海外扩展，并成为激励其他公司的例子。”