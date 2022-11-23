宇宙钢铁 Cosmosteel Holdings

这只股票自2007年6月22日升试0.56元后，就以三大波进入调整。2009年3月17日股价下跌至0.64元，并于该月每月一杆图以“主要转向”信号完成了A大波，随即向上回扯至2009年9月24日的0.50元，此为B大波，过后进入具三波的C大波跌势。2011年11月18日股价下试0.115元结束了（a）波，接着回扯至2014年2月4日的0.49元，为（b）波画下句号，旋进入具五波走势的（c）波跌势。同年4月17日股价下跌至0.295元完成了第（1）波，过后以一个跌势“三角形”，替代了第（2）波。2015年9月28日股价下探0.109元结束了第（3）波，接着又以另一个跌势“三角形”替代了第（4）波。2018年12月6日股价终于下试0.03元完成了第（5）波，且于其每月一杆图以“转向”信号结束了（c）波，同时为C大波画下句号，随后进入升势，并形成一个“斜向交叉”。估计股价目前正处于第（五）点下调，一旦结束，当向上填补介于0.122元与0.135元间的缺口，并朝0.23元的基本目标前进。