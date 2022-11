新加坡交易所(SGX)获得亚洲监管机构卓越奖(Regulation Asia Awards for Excellence)的“年度交易所奖”(Exchange of the Year)。这是新交所第四次获颁这个奖项。

新交所星期二(11月22日)发布的文告说,2022年的“年度交易所奖”表彰了新交所在高度波动和充满挑战的外部条件下,保持业务韧性的成就。