华侨调查：年轻人即使亏达40％ 仍计划投资加密货币

一项调查显示，即便加密货币今年较早时崩盘，导致本地20多岁的加密货币买家平均损失了40％的投资，但当中仍有39％计划在未来一年投资加密货币。

华侨银行星期二（11月22日）公布的2022年财务健康指数（Financial Wellness Index）调查结果显示，指数从去年的62微跌至61，回到2020年全球应对冠病疫情爆发期间的水平。指数下滑主要是因为投资回报率下滑、债务压力增加，以及退休计划面临阻碍。

华侨银行是在8月针对2182名年龄介于21岁至65岁的本地工作人士，进行网上调查。根据调查，年龄20多岁的国人当中，有18％投资于加密货币；年龄30多岁的国人也有14％投资加密货币。

相对而言，只有8％年龄介于40岁至54岁的X世代（Gen X），以及4％年龄超过55岁的婴儿潮世代受访者投资加密货币。

全球第二大加密货币交易平台FTX本月陷入破产危机，全球多地包括新加坡有众多零售投资者未能及时将数码货币资产从平台提出，蒙受损失。今年5月，稳定币TerraUSD与Luna代币崩盘，也引发一轮市场恐慌。

华侨银行财富咨询部总经理徐道意在回答媒体有关加密货币的询问时说，加密货币是新投资工具之一，还不算是资产。至于加密货币是否会对全球产生重大财务影响，即便多年来对它的投资有所增加，它还未成为主流投资产品。目前普遍看到的是投资者对加密货币失去信心，它对全球社会走势的影响仍有待观察。

婴儿潮世代投机比率增 年轻人担心买不起房子

调查发现，年轻国人对退休生活的担忧或许促使了他们的冒险行为。Z世代和千禧世代（Millennials）的受访者希望能在58岁退休，比我国的重新雇佣年龄提早10年。

较年长国人为实现退休目标，也采取更多激进的冒险投资，在个别年龄层当中，婴儿潮世代的受访者过度投机的比率增加最为显著，从去年的17％升至34％。

在利率升高和经济前景不明朗的环境下，国人的债务管理也受影响。

31％的受访者有无抵押债务（unsecured debt），去年的比率为24％。更多国人也对住房融资表示担忧，当中56％年龄20多岁的国人担心负担不起房子。

华侨银行市场洞察部总经理甑文康在记者会上说，约40％的受访者在偿还抵押贷款（mortgage loan）方面面临困难。按照不同的收入阶层来看，高收入国人的无抵押债务有所增加，部分可归于信用卡债务。这些国人也较有可能过度投机（68％）和赌博（64％）。

另一方面，储蓄至少10％收入的受访者比率从去年的88％增加至91％。不过，由于冠病疫情复苏带动的“复仇式旅行和消费”，越来越多国人将储蓄分配给旅行（39％），为紧急状况储蓄的比率跌幅最显著，下滑七个百分点至61％。

徐道意也分享了助公众确保财务健康状况良好的建议。“一个建议是未雨绸缪，确保自己能应付至少六个月的每月开支，并建立起应急资金，探讨自己的需求和必须品是什么、欲求有哪些，以及能在哪些方面减少开支。”