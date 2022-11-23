把优质水带进家庭和咖啡店

从小就有商业头脑的小瑀和先生共同创办了禹智集团，立志用30年来打造优质水世界。（贺玉荣摄）

小档案

创办：2015年

行业：德国水处理技术、环保骑士净水机

员工：15人

用优质水泡出来的咖啡更美味，才不会浪费好咖啡。

小瑀（Dr Ivy Heng）和先生陈正昌2015年创办了Watch Water (S) Pte Ltd，引进德国先进的水处理技术，将污废水变成纯净水，把饮用水变成优质水。

“水是万物之源，人们每天都要喝水，水的品质直接影响人的健康。”

小瑀从小就非常具有经商头脑，8岁就开始自己赚钱、中学半工半读完成学业、25岁开时装店、40岁出售六间连锁时装店，实现财务自由而退休。

机缘巧合，退休后享受生活的她，听朋友说有一间德国水处理精密技术公司正在亚洲寻求战略合作伙伴。

“我先生做这一行二十多年了，我去研究了这间公司的背景和专业技术，觉得发展前景非常广阔。”

小瑀是个执行力非常强的人，她想到就做，立刻行动起来。她与先生成立了Watch Water的公司，开始与水结缘。

作为一间新公司，如何才能取得德国公司的信任而跟她合作呢？小瑀做了一个大胆而特别的举动。

“我花了三年时间走访了20多个国家，收集了每个地方的水资源信息，了解当地可合作的公司、企业和机构，走访相关的专业人才，写了一份详细的报告。我告诉德国公司，我愿意跟他们签署一份30年的合约，因为我决定用我的后半生30年的时间来传播和弘扬德国先进的水处理技术，把洁净、优质、环保的水带给世界上更多的人，让地球更健康。最后，他们被我的诚意打动了，与我签了一份30年的合约。”

环保骑士净水机转为商业研发制造，可用于咖啡店、办公室、会议厅、餐馆，让饮用水更洁净和帮助健康。（贺玉荣摄）

大禹治水 小瑀智家

4000年前，大禹治水带来黄河和家园的平安；4000年后，小瑀用水智家，想要带给千家万户洁净的水源，守护全家人的健康。

“我们禹智集团希望通过采用卓越的系统设计、开发和配置，为客户提供经济高效的工业、商业和家用水处理解决方案，从而创造一个安全、可靠和可持续的水资源世界。”

小瑀介绍说，“我们设计和研发出的环保骑士净水机，是专门为商业而研发的，可以在洁净水的基础上，保留水中的矿物质如钙和镁等微量元素，也不会产生水垢，还能把酸性水变成碱性水。”

“干净的优质水，不只是水，冰块也是。用优质水做出来的冰块制作的饮料和甜品帮助健康和更加美味。我们正在把环保骑士净水机带进新加坡众多咖啡店，让本地居民们喝上干净的优质水。

本地连锁咖啡店金山岭饮食集团在白桥和义顺11道第417座咖啡店的饮料摊位已经安装了净水机，未来将逐渐进入集团旗下其他咖啡店。”