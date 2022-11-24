道琼斯工业指数 Dow Jones Industrials

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来自 / 联合早报

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发布 / 2022年11月24日 5:00 AM

26/10/202121/11/2022
26/10/202121/11/2022

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本栏于今年9月9日曾论及指数已经形成一个大型的跌势“斜向交叉”，同时可测得基本目标为28529.49点。当时指数为31581.28点左右，可是指数并没有立即下滑，见报当天指数一度升试32227.74点，由于升势甚急，遂在介于31876.22点与31774.52点间留下缺口。9月13日指数下跌至31018.54点，由于跌势甚骤，造成介于32006.50点与32381.34点间出现缺口。9月23日指数进一步下跌至29250.47点，同时再介于29955.65点与30076.68点间留下缺口；10月4日指数骤升至30325.05点，随即将此缺口填补。由于升势特急，造成介于29826.67点与28725.51点间留下缺口；10月13日指数猛挫至28660.94点，旋将此缺口填补，过后渐渐回扯。截至11月15日指数已经上升至33987.06点，由于指数向上回扯过程，其每月一杆图中的“动力”信号却下跌至0.2033处，估计指数回扯可能在四至六周内结束，迄时上述“动力”信号当穿下“中性线”而进入负号界域，且带领指数跌穿上述的28660.94点，填补介于28902.13点与28323.40点间的缺口自不在话下。

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