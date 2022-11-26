位于金文泰丹戎加东武吉班让 政府推三备售地段供发展商勾出投标

这三幅地段位于金文泰1道、惹兰登布树和信佳弄，预计地段共可建造约1625个住宅单位。其中，武吉班让一带的信佳弄地段属于执行共管公寓地段。

政府推出位于金文泰1道（Clementi Avenue 1）、惹兰登布树（Jalan Tembusu）和信佳弄（Senja Close）三幅备售名单地段供发展商勾出，预计地段共可建造约1625个住宅单位。其中，武吉班让一带的信佳弄地段属于执行共管公寓（EC）地段。