宝德工程 Boustead Project

本栏于去年9月3日曾论及这只股票短期回扯当尝试填补介于1.13元与1.145元间的缺口，过后回落再填补介于0.785元与0.71元的缺口。当时股价为0.96元左右，可是股价并没有立即回扯，而是继续下滑，同年10月5日下试0.92元，次日再试此价位未果。8日股价骤然上升至0.96元，由于升势甚急，造成介于0.93元与0.92元间出现缺口，10月11日股价一度上升至1.04元，无奈只是昙花一现，未能填补上述第一个缺口，就悄然回落。10月18日股价竟回落至0.98元，今年元月27日下滑至0.95元，3月17日更下探0.91元，随即将上述第三个缺口填补。5月6日股价下跌至0.92元，同时在介于0.92元与0.95元间留下缺口。6月9日下跌至0.84元，接着以三细波回扯至7月18日的0.92元，由于升势特急，遂在介于0.89元与0.87元间留下缺口；9月26日股价下试0.825元，遂将此缺口填补。截至11月23日股价已经下探0.75元，估计随时会将上述第二个缺口填补，而跌穿0.61元的支撑点也就水到渠成了。