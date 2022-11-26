爱尚花礼 花疗之旅体悟人生

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创办：2015年

行业：花艺礼篮

花艺师尤妮为了理想与对花卉的花艺师尤妮为了理想与对花卉的热爱，一直虚心提升花艺才华。（尤妮提供）

爱尚花礼（The Royal Gifts & Floral）花艺师尤妮，创业七年来，坚持不懈、不断创新。她为了理想与对花卉的热爱，一直虚心提升花艺才华，持续地为顾客传达爱的祝福，也把花礼的独特高雅展现得淋漓尽致。

尤妮多年来参与许多慈善活动，领悟了天助自助、不求不助。唯有好好思考和探索自己内心深处，从自己开始，才能去了解和帮助需要的人。这是尤妮建立口碑之道而推出的另一个崭新项目——花疗之旅。

尤妮透露：“我从小对花儿有一种说不出的喜爱，特别是心情有所起伏的时候，我都会想看到花并与花为伴。后来，从书中理解到，原来每一朵花之中都蕴含着爱的讯息能量，这股力量，正是疗愈心灵伤痕的神奇能量。”她指出，从插花的过程中，无形中能吸收到花朵中蕴藏的花气，它对人的心灵情绪起着一种很好的平衡效果，让无助的人重拾信心，走上康复之路。

The Royal Gifts & Floral提供花艺班让顾客可以体验插花的艺术。（尤妮提供）

“The Royal Gifts & Floral在每一场的插花活动中，都让顾客随着轻柔的音乐，品尝香茶美食，愉悦地从花与花之间，学会了如何彼此协调，你高我低他稳定，互相求同存异。这不也是我们漫长岁月所要面对的吗？”

尤妮觉得花的疗愈虽然如上一场普通的花艺课，但是从修剪花枝、清理叶子，直到配搭包装设计的过程，都让人能吸收花朵所散发出的那股神奇能量。

“花卉扮演着指引者，引导我们的心灵激发，重新找回我们与内在的相连，让生命得到了滋润。哪怕是在插花的时刻，被玫瑰花刺刺伤的那瞬间，痛楚伴随着流出来的血滴，都是一种人生领悟。”

教孩子插花 浇灌灵性之苗

随着顾客学习插花活动后的反馈和需求，尤妮也被邀请到学前幼儿园，教导孩子们如何自己动手插花。让儿童们不仅增加了生活情趣，陶冶情操，也能让孩子的心灵有所滋润，平衡学习压力。

“让孩子与花卉相处，浇灌孩子的灵性之苗吧，有一天，你会得到一株参天大树。”

面对现今儿童的学习压力和行为情绪障碍问题，尤妮开心地分享她与小朋友们的插花课过程。

“孩子们专注地学习与花相处，不仅体验大自然的生活情趣、陶冶情操，也让孩子的心灵有所滋润。同时他们都会敞开心扉的和我交谈，并说出他们小小心灵的心声。”