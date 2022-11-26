爱尚花礼 花疗之旅体悟人生

小档案
- 创办：2015年
- 行业：花艺礼篮
爱尚花礼（The Royal Gifts & Floral）花艺师尤妮，创业七年来，坚持不懈、不断创新。她为了理想与对花卉的热爱，一直虚心提升花艺才华，持续地为顾客传达爱的祝福，也把花礼的独特高雅展现得淋漓尽致。
尤妮多年来参与许多慈善活动，领悟了天助自助、不求不助。唯有好好思考和探索自己内心深处，从自己开始，才能去了解和帮助需要的人。这是尤妮建立口碑之道而推出的另一个崭新项目——花疗之旅。
尤妮透露：“我从小对花儿有一种说不出的喜爱，特别是心情有所起伏的时候，我都会想看到花并与花为伴。后来，从书中理解到，原来每一朵花之中都蕴含着爱的讯息能量，这股力量，正是疗愈心灵伤痕的神奇能量。”她指出，从插花的过程中，无形中能吸收到花朵中蕴藏的花气，它对人的心灵情绪起着一种很好的平衡效果，让无助的人重拾信心，走上康复之路。
“The Royal Gifts & Floral在每一场的插花活动中，都让顾客随着轻柔的音乐，品尝香茶美食，愉悦地从花与花之间，学会了如何彼此协调，你高我低他稳定，互相求同存异。这不也是我们漫长岁月所要面对的吗？”
尤妮觉得花的疗愈虽然如上一场普通的花艺课，但是从修剪花枝、清理叶子，直到配搭包装设计的过程，都让人能吸收花朵所散发出的那股神奇能量。
“花卉扮演着指引者，引导我们的心灵激发，重新找回我们与内在的相连，让生命得到了滋润。哪怕是在插花的时刻，被玫瑰花刺刺伤的那瞬间，痛楚伴随着流出来的血滴，都是一种人生领悟。”
教孩子插花 浇灌灵性之苗
随着顾客学习插花活动后的反馈和需求，尤妮也被邀请到学前幼儿园，教导孩子们如何自己动手插花。让儿童们不仅增加了生活情趣，陶冶情操，也能让孩子的心灵有所滋润，平衡学习压力。
“让孩子与花卉相处，浇灌孩子的灵性之苗吧，有一天，你会得到一株参天大树。”
面对现今儿童的学习压力和行为情绪障碍问题，尤妮开心地分享她与小朋友们的插花课过程。
“孩子们专注地学习与花相处，不仅体验大自然的生活情趣、陶冶情操，也让孩子的心灵有所滋润。同时他们都会敞开心扉的和我交谈，并说出他们小小心灵的心声。”