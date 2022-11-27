降温措施影响及新项目少 10月新私宅销售疲软

受到降温措施和缺乏新项目推出的影响，我国10月份私宅销售表现疲软，环比下滑18.3％至810个。登丰嘉园（Copen Grand）是10月份新私宅销量冠军，占新私宅总销量的近六成。

登丰嘉园由城市发展（CDL）和MCL地产（MCL Land）联手推出，是新一轮降温措施后推出的首个执行共管公寓项目（EC），上个月共售出480个单位，占整体近60％，中位数尺价为1345元。

合登集团（Huttons）高级研究主管李思德说：“最近的楼市降温措施对EC市场的需求影响不大，因为选择延迟付款计划的买家仍有机会在施工期间积累储蓄。”

据悉，登丰嘉园10月22日首轮售出的单位中，68％的买家选择了延迟付款计划。

位于武吉知马的Perfect Ten夺得销量亚军，上个月售出37个单位，较9月的23个单位大幅增加，目前230个单位卖出155个，约68％。

由于价格和位置的双重因素影响，位于义顺的EC项目North Gaia自4月开盘至今，仅售出三成，共191个单位，不过在10月份仍以18个单位的销量排名第三，中位尺价为1307元。

市区重建局的预估数据显示，若不包括EC，发展商在10月共售出312个新私宅单位，比去年同期的912个少了65.8％，这是自2020年4月售出277个单位以来，单月销量最低的月份，新推出的私宅单位也环比少了811个单位，仅102个。

若包括EC，发展商10月则推出741个单位，环比少了172个单位。

由于缺少新项目登场，销量排在第四和第五名均是已推出市场两三年的项目——瑞雅嘉苑（Riviere）和万宝轩（One Pearl Bank）。

位于里峇峇利一带的瑞雅嘉苑上月售出16个单位，中位数尺价2949元。这个项目共有455个单位，自2019年5月推出至今，已售出379个单位或83％。

排在第五位的是万宝轩，上月售出15个单位。万宝轩由凯德集团（CapitaLand）发展，自2019年7月推出至今，已售出693个单位或90％。

仲量联行研究与咨询部高级董事王德辉说：“最新的楼市降温措施所带来的不确定或使得买卖双方都更谨慎，如果10月的销售趋势持续下去，12月的假期又即将到来，那么预期第四季度的整体市场活动都将低迷。利率上升、降温措施，再叠加对2023年经济放缓的预期，明年的私人住宅价格涨幅可能较今年明显放缓。”

尽管新私宅销量预期在年底前都会低迷，一些发展商正计划在春节后推出新项目。ERA产业首席执行官朱泳强说：“这将推动新私宅销售活动大幅增加，预示着楼市的复苏。”