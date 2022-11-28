新加坡这一周将发布的数据有10月份银行贷款和货币供应数据（11月30日）和11月份整体采购经理指数（12月2日）。
美国这一周有众多经济数据出炉，而市场将聚焦10月份个人消费开支（PCE）数据（12月1日）、11月份ISM制造业指数（12月1日），以及11月份就业报告（12月2日）。此外，投资者将关注联储局主席鲍威尔在布鲁金斯学会活动上有关经济和就业市场的讲话（12月1日本地时间凌晨2时30分）。
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新加坡这一周将发布的数据有10月份银行贷款和货币供应数据（11月30日）和11月份整体采购经理指数（12月2日）。
美国这一周有众多经济数据出炉，而市场将聚焦10月份个人消费开支（PCE）数据（12月1日）、11月份ISM制造业指数（12月1日），以及11月份就业报告（12月2日）。此外，投资者将关注联储局主席鲍威尔在布鲁金斯学会活动上有关经济和就业市场的讲话（12月1日本地时间凌晨2时30分）。
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