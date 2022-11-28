新交所推出可持续固定收益证券认证计划

新加坡交易所（SGX）推出一个可持续固定收益证券认证计划，协助投资者确认在新交所挂牌的债券和其他固定收益证券，哪些符合获认可的可持续标准。

固定收益证券在发行时要获得新交所认证资格，条件包括符合国际绿色、社会或可持续标准，并获得有信誉的外部审核机构的鉴定。

发行商在发行证券时须发布报告，陈述有关证券如何符合获认可的可持续标准，过后也须在相关标准的规定下，以及在出现可能影响证券能否符合标准的显著发展时，发布报告。