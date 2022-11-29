益资源 First Resources

本栏于今年4月1日曾论及这只股票由于升势甚急，造成介于1.88元与1.86元间出现缺口，短期回扯，股价或将填补这缺口后，重返升势。当时股价为2.06元左右。见报当天股价一度下试1.98元，过后渐渐回升。4月22日股价上升至2.29元，25日股价骤然下跌至2.11元，随即在介于2.18元与2.25元间出现缺口；27日股价回升至2.25元，遂将此缺口填补。5月5日股价上升至2.37元，可惜却于当天以近乎全天最低的2.22元闭市，而成了“转向”信号。6日股价下跌至2.10元，同时在介于2.18元与2.22元间留下缺口，5月20日股价回扯至2.20元，旋将此缺口的大部分填补，过后缓缓下滑。5月31日股价竟以1.94元闭市，较4月底闭市的2.13元来得低，遂于其每月一杆图以“主要转向”信号为左图中的B波画下句号，同时进入具五波的C波跌势。7月26日股价下探1.28元完成了第（1）波，接着进入具三波的第（2）波回扯，估计股价目前正处（c）波回扯，能否升试1.82元的阻力线后才下跌，投资者只能拭目以待。