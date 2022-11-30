可持续性投资 需采取前瞻性策略

通过环境、社会和治理（ESG）的视角看待气候暖化、环境污染、社会治理等棘手问题，是投资者确定投资长期回报可行性的最有力方法之一。新加坡银行（Bank of Singapore）采取前瞻性策略协助投资者，考虑某一投资机会当前和过去的ESG情况之外，还将评估其未来发展轨迹。

将ESG纳入风险考量流程

疫情冲击环球经济及民众生活，再次引起投资者反思可持续发展的重要意义。在全球面对气候危机、健康危机以及不平等问题，投资者日益关心如何利用投资，为解决相关危机带来积极影响。

新加坡银行市场负责人兼可持续发展论坛主席祖宾·达布（Zubin Dabu）表示：“新加坡银行的可持续发展议程不局限于或设定于特定部门，除了将ESG分析纳入投资策略和投资机会评估的过程中，我们也将ESG融入日常运营和企业文化，并建立了强大的治理结构，涉及了高级领导层和所有关键部门。”

新加坡银行市场负责人兼可持续发展论坛主席祖宾·达布（图/新加坡银行提供）

新加坡银行也将环境风险考量纳入投资流程，包括研究、投资组合构建和风险管理方面。

新加坡银行选用了MSCI作为银行ESG投资决策的评级机构。达布表示，接下来会探索增加更多评级机构。

2021年，新加坡银行成为亚洲首家将ESG因素纳入投资融资贷款额度评估的私人银行。有了这一规定，当贷款由AAA或AA级MSCI ESG评级的共同基金担保时，额度也将提高。在此之前，共同基金的融资取决于资产价值的波动性、资产的流动性和基金经理的可信度这三个因素。

与协会和监管当局携手推进ESG

新加坡银行公会（ABS）工作组委员会制定了可持续私人银行和财富管理指导方针，而新加坡银行正是该委员会的主席之一。该工作组致力于通过制定可持续投资方案，提高私人银行家及其客户的清晰度和透明度。

新加坡银行也是私人银行业小组可持续发展工作组的成员银行，该工作组为私人银行专业人士制定了通用的可持续金融培训基准，并鼓励私人银行调整培训框架，以涵盖四个优先的技术技能和能力（TSC），以及新加坡银行公会可持续私人银行和财富管理指导方针。

私人银行在如何联系私人资本与创新理念方面发挥着重要作用，这些理念不仅为客户带来丰厚回报，而且推动了环境和社会进步。因此，我们一直大力投资于员工，以及在可持续发展和可持续投资方面的能力和技能。 ——新加坡银行可持续发展论坛主席兼市场负责人祖宾·达布

与各领域建立伙伴关系

新加坡银行与安永会计师事务所（Ernst & Young）合作，出版了一系列概述ESG的关键框架与原则的​​报告，为企业、投资者和慈善家揭开可持续发展的神秘面纱。今年，他们将发布以碳信用额为主题的第三期报告​​。

2021年，新加坡银行与非营利组织新加坡社区基金会（Community Foundation of Singapore）建立战略合作伙伴关系，让客户能够与新加坡社区基金会共同发展一项全面且具影响力的慈善战略，采用来自基金会专门的慈善与赠款团队以及慈善顾问的深刻见解，以实现客户的捐赠目标。

同一年，新加坡银行的母公司华侨银行集团推出了一套由银行内部和外部的可持续发展专才共同开发的20个可持续发展培训模块。作为华侨银行未来智能计划的一部分，银行为这个为期三年的计划，承诺做出3000万新元的投资拨款，预计将惠及集团的3万名员工。

新加坡银行与各领域建立伙伴关系，增强ESG生态系统。（图/新加坡银行提供）

与此同时，新加坡银行在同一年也与亚洲可持续金融倡议学院签署合作谅解备忘录，成为亚洲首家与世界自然基金会（World Wide Fund for Nature，简称WWF）在这一领域合作的银行，为其全球2200多名员工提供可持续金融领域教育培训。

不仅如此，新加坡银行也将发展更多合作伙伴以利用特定专业知识，例如ESG评估工具和二氧化碳数据集成，并与更多非营利组织、咨询公司、公共部门和学术界人士合作，进一步增强ESG生态系统。

解决漂绿问题 谨慎而渐进

谈到ESG，不得不提到“漂绿”（greenwashing）这个从该领域衍生出的问题。“漂绿”指企业提出未经证实的声明，欺骗消费者相信自家产品为对环境友好的“绿色”产品或对环境具有比实际情况更大的积极影响。今年初的“漂绿”新闻也证明了ESG沟通不畅会造成声誉损害，并构成重大风险。另一方面，利益相关者对可持续发展的认知胜于从前。他们对可持续发展问题有了更深入的了解，预计任何公开声明，都将受到质疑，并需要提供具体的佐证。

因此，金融机构应谨慎行事，不应传播不确实的信息或歪曲事实。新加坡银行将利益相关者的信任放在首位，并坚持最高的道德标准。达布强调：“我们的风险政策保持不变，倾向于采取渐进但谨慎的策略。我们致力于可持续发展，践行为利益相关者和社区创造价值的承诺，协助客户更有效地面对气候变化的过渡，并引导他们朝正确的方向前进，以实现更好的长期成果。”

提高能源效率 减少碳足迹

新加坡银行正与华侨银行集团就气候变化战略密切合作，希望通过提高能源效率和推动碳抵消，在今年底前实现银行业务的碳中和。银行内部也正向数码化的目标迈进，显著减少纸张和其他资源的使用。

除了例常的回收活动外，新加坡银行还尝试实行“升级改造”（upcycling），倡导员工改造旧物品，而非丢弃它们。

新加坡银行在业务中减少碳足迹的努力近期得到了新加坡建设局 (BCA) 的认可——银行在本地的办事处都获得了当局颁发的“绿色建筑标志（金奖）”。

减碳成效

将银行所有办公室的灯泡更换为更高效的LED，过去两年中能源消耗减少40%以上；

通过停用内部服务器机房，并将服务器与华侨银行的服务器融合，每月减少8万千瓦时的能源消耗，相当于200个四房式政府组屋单位的电力供应。

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【本文由新加坡银行呈献】