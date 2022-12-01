星展集团 DBS Group Holdings

本栏于今年7月28日曾论及这只股票当进入短期升势，且将填补介于32.10元与32.45元、介于32.60元与32.90元及介于33.34元与33.60元间的缺口后，重返跌势。当时股价为31.44元左右，见报当天股价上升至31.95元，8月5日股价骤然上升至32.84元，同时在介于32.45元与32.41元间留下缺口。10日股价又跳空直试33.38元，由于升势甚急，又在介于33.02元与32.77元间留下缺口。8月12日股价已经上升至33.63元，遂将上述第一、第二及第三个缺口填补，并于当天以“转向”信号为图中的A波画下句号。8月19日股价下跌至31.88元，旋将上述第五及第四个缺口填补，同时完成了B波，随后进入具三波的C波，其间（a）波又可细分为五波。10月6日股价升试33.84元结束了（a）波；18日回落至32.12元，此为（b）波。11月18日股价上升至36.04元，且于当天以“转向”信号完成了（c）波，同时为C波画下句号。估计短期内，股价将向下填补介于33.88元与33.78元及介于32.56元与32.39元的缺口。