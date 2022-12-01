金融从业员放弃高薪创业 研发功能食品助人们吃出健康

所谓病从口入，长期吃不健康的食物对身体有害无利。前金融从业员放弃高薪工作转行创业，以科学方式研发功能食品，帮助人们吃出健康。

46岁的冯建文在2018年11月创立合盛食福（Wholesome Savour）公司，专门研发以“蔬食”（plant-based）为基础的功能食品。这类食品尤其适宜于特定对象，如糖尿病患、荷尔蒙失调者，或是要控制体重的人，可助他们加强免疫力和调节身体。

自立门户之前，冯建文从事金融业，曾为高净值人士管理资产和基金，年薪达六位数。2008年，他到洛杉矶圣塔莫妮卡（Santa Monica）公干时，对当地人讲究食材和营养价值的生活方式留下深刻印象，萌生起创业的念头。

冯建文接受《联合早报》访问时说：“圣塔莫妮卡的健康概念在亚洲行不通，因为亚洲人讲究味道，食物首先要好吃，接着才会关注吃了对身体有什么好处。我希望做到食品美味和健康兼具，改变亚洲人的饮食习惯。我不只是要创立一家公司，而是要带动净化饮食的风气，启发人们吃得健康。”

公司以受亚洲人欢迎的料理为灵感，研发几款在AWE品牌下推出的即食产品，包括卤肉饭、日本冷乌冬面和意大利面，消除健康食品等于无趣的刻板印象。

这些食品不含添加剂、防腐剂、色素、胆固醇和化学物质等，所使用的食材含有大量营养素、维他命、抗氧化物和益生菌等。消费者目前只能在网上购买产品。

市面上健康产品琳琅满目，但冯建文认为，必须通过临床试验证实效用才具信服力。有鉴于此，公司与专研肠道微生物的临床试验公司AMILI合作进行测试，追踪参与者食用产品后对健康的效用。

与此同时，公司正计划与全国肾脏基金会（NKF）合作，针对那些被诊断可能须接受洗肾治疗的对象进行试验，研究他们的病情在食用产品后是否好转。

改变亚洲人饮食思维是公司起步最大挑战

冯建文以200万元的缴足资本设立公司。他指出，公司起步面对的最大挑战不是筹集资金，而是在提倡新概念之际，改变人们的思维。

“让亚洲人了解什么是真正的净化饮食，这具有挑战，须要更大力宣传，改变人们的思维和生活方式。这些都需要时间。”

他认为，人们对健康食品存在误解，如有些产品称添加维他命，就以为是较为健康，但其实这是人工添加，并非真正对身体有益。他们必须从所使用的食材，了解食品的真正健康价值。

公司目前在巴西班让设立了食物实验中心，展示他们将营养保存在食品中的技术，如何在食品中采用创新的食材，同时进行研发，如探讨把含高蛋白质的海藻加入产品中。

冯建文的最终目标是扩大生产规模，把产品出口到海外，但现阶段会先在新加坡试水，为未来的扩充计划做好准备。