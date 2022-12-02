传承财富与智慧 代代相传

冠病疫情重创全球经济，也由此暴露不少行业或个人职业的缺陷，促使越来越多人重新审视自身财务状况。随着我国迈入“与冠病并存”的新阶段，如今正是许多人积极筹划未来之时，以便更好地抗衡市场上的种种风险因素。守护自己辛苦所得，就为下一代过得更好，能使财富与智慧双双得以代代传承，正是许多人思考的方向之一。

子女教育：知识就是财富

财富的传承与智慧的累积几乎是同步进行。要想更好地传承财富，必定要注重子女的教育问题。到自己向往的学府修读自己喜欢的专科，则是莘莘学子的梦想之一。

随着一些国家逐步放宽旅游限制，重新接纳海外留学生入境，受访留学咨询机构表示，自去年下半年以来，本地有越来越多学生开始收拾行囊出国留学。许多处理海外大学申请的咨询公司也表示，自去年开始，咨询出国留学的新加坡人同比增加，并预计在今年会持续增加处理更多留学申请。

疫情期间 来新留学依旧具吸引力

留学咨询机构Flying Chalks创始人兼总裁李宏伟预计，随着新加坡放宽了旅行限制，我国将会迎来更多国际学生前来留学。（图/受访者提供）

在本地的留学咨询机构Flying Chalks创始人兼总裁李宏伟在接受访问时表示，即便在疫情期间，仍有许多留学生前来新加坡留学。

他透露，尽管在疫情期间，来新加坡留学的学生面对行前检测、抵达检测、强制隔离等入境限制，导致他们不得不为此付出更多的时间和精力，财务成本也增加。然而，一些外国学生仍认为在新加坡能接受更高质量的教育，因此坚持申请本地大学。

随着新加坡放宽了旅行限制，李宏伟预计，我国将会迎来更多国际学生前来留学。他直言，与去年第二季度同期相比，Flying Chalks在韩国和越南开展的留学服务咨询量至少增加了50%。

另一家留学咨询机构Waypoints负责人谢灵芝也观察到，越来越多国际学生，尤其是来自亚洲地区的学生开始申请前来新加坡大学。究其原因，她认为是本地大学的高排名以及新加坡的安全稳定吸引了这些海外学生。另外，新加坡大学也是英国和美国留学项目的热门目的地。

留学咨询机构Waypoints负责人谢灵芝认为，本地大学的高排名以及新加坡的安全稳定，吸引海外留学生前来我国。（图/受访者提供）

谈及大学排名，狮城其中两所公立大学——新加坡国立大学和南洋理工大学，常年雄踞亚洲大学排行占有一席之位。在2022年Quacquarelli Symonds （以下简称“QS”）世界大学学科排名中，新加坡国立大学更是有16门学科进入全球前十名之内。

八成父母愿送孩子出国留学

汇丰银行（HSBC）《教育的价值》（The Value of Education）调查报告显示，在新加坡有大约八成父母愿意让孩子出国接受更好的教育。对于大多数新加坡家庭而言，出国留学的好处不仅仅是获得知名学府的学位，也能锻炼学生的独立能力等。拥有在国外生活的经验也能让学生在履历上添上一笔，甚至增加获得奖学金的机率。

因此，即使在冠病流行期间，仍有许多新加坡人通过Flying Chalks申请前往英国、澳大利亚、中国等国家留学。

谢灵芝也发现，疫情期间，一些原本计划出国留学的新加坡人因为外国边境管制、旅行限制等因素而留在了新加坡升学。

新加坡大学的学费看一看

学费多寡是不少家长考量是否送孩子出国留学的主要因素之一。

汇丰银行的上述调查就显示，有27%的家长不知道孩子的教育费需要多少。

谈到教育费用，谢灵芝表示，新加坡公立大学的学费，因国籍、是否永久居民等身份不同而各异，各科系学费也有所区分。一般来说，理科系的学费更贵。

谢灵芝举例说，以目前的学费来说，攻读法律系，新加坡公民每年的学费为大约1万3000新元；新加坡永久居民每年学费为大约1万8000新元；外籍学生的学费则为每年约2万7000新元。至于另一热门专科——医学系，新加坡公民每年的学费为3万新元；新加坡永久居民每年学费为4万4000新元；外籍学生的学费则为每年6万7000新元。

李宏伟也表示，新加坡公民在本地公立大学上学一年的学费一般在6200至9000美元之间（约合8900至1万3000新元之间），而永久居民则需多支付约40%。国际学生因为没有任何学费补助，因此需支付更多费用。如果学生选择的是新加坡的私立大学，那么学费将更高。因学校、科系不同，新加坡公民、永久居民和外籍学生每年须支付的学费通常在9000至2万2000美元之间。

送孩子留学 父母应做哪些财务规划？

在为孩子出国留学做财务规划时，也需要考量到通货膨胀率。（图/Getty Images）

要送孩子出国留学，财务规划自然不能少。

李宏伟对此表示，他在与家长协商择校时，一般会根据家长的预算进行推荐。综合考虑到学费、该国或该地区的生活费、杂费后，才会为家长推荐合适的国家及学校。在他看来，虽然学费是固定的，但由于不同年轻人的生活方式和需求各异，生活成本可能会有较大差异。因此家长通常会为孩子提供固定的生活费，以便更好地了解和掌握他们的支出。

汇丰新加坡的客户、国际与市场部（Consumer, International and Marketing）主管霍婉珊受询时表示，父母应该做长期的财务规划，并定期检讨，以便于重新调整投资方案。

《汇丰全球教育报告》中的数据显示，在新加坡有47%的父母懊悔自己没有尽早为子女的教育做财务规划，46%的家长担心经济能力不足以负担孩子的教育。因此，霍婉珊建议家长越早做财务规划越好。

汇丰新加坡的客户、国际与市场部主管霍婉珊说，父母应尽早开始规划子女的教育储蓄，并且应分散投资，以及分散此类投资的时机。（图/受访者提供）

尽管每年通货膨胀率不同，统计数据库Statista网站建议，如果要提早规划，可以按年份和现在的通货膨胀估算。比如，以2014年至2024年，全球通货膨胀率（年对年）来算，每年的通胀率约在2.7%至3.6%之间。

考虑到种种因素，霍婉珊建议：“父母应尽早开始规划子女的教育储蓄，从长远来看，现金回报很难跟上不断上涨的教育成本，因此需要分散投资，并且分散此类投资的时机。父母也应保留一部分现金在足够长的时间内进行平衡投资，并避免投机行为，因为投机行为不利于长期的财务规划。”

目前，汇丰新加坡的业务可以协助家长为子女做教育规划，这包括教育储蓄计划、使用海外银行业务，以及实时国内／国际转账等。

投资下一代 财务规划不可少

走出疫情，开启生活新篇章，也从中学习了不少，包括要切记未雨绸缪。当然，疫情也让我们深刻体会，无论发生什么事，守护家人才是最重要。

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【本文由汇丰银行呈献】