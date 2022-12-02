富旺朝 Food Empire Holdings

本栏于今年4月20日曾论及这只股票当时正处（B）波回扯，一旦回扯结束，股价将跌穿0.41元的重大支撑点而出现可观的跌幅。当时股价为0.53元左右。实际上，股价于5月17日上升至0.545元完成了具三波回扯的（B）波中的（a）波。6月2日股价下试0.525元，同时在介于0.53元与0.535元间留下缺口；6月6日回升至0.535元，遂将此缺口填补。7月26日股价下跌至0.455元结束了（b）波，旋进入具三波的（c）波升势。7月29日股价跳空上升至0.53元，同时在介于0.51元与0.465元间留下缺口，8月12日上升至0.57元完成了（c）波中的A波，接着以五细波缓缓下滑。10月11日下试0.48元，17日股价再度试此价位未果，遂于当天以“主要转向”信号结束了第（5）波，同时为B波画下句号，过后进入C波升势。11月11日股价骤升至0.555元，同时在介于0.53元与0.50元间留下缺口；截至11月30日股价已经升试0.675元，至于能否挑战位于0.73元及0.76元的阻力线，投资者得拭目以待。