联合国气候变化大会之后 企业净零承诺将受更大审查

气候变化带来的灾害和对生命的威胁日益彰显，环境、社会和治理（ESG）也是大势所趋，有志驰骋于未来经济的企业，无法忽视这方面的发展。

趁着万众瞩目的第27届联合国气候变化大会（COP27）刚结束不久，本期“永续发展”系列邀请普华永道新加坡（PwC Singapore）可持续发展与气候变化主管合伙人方玉琳，与读者们分享她对COP27和有关ESG课题的看法。

问：COP27有哪些新的措施和发展，可能对公司／行业的发展和ESG产生影响，特别是对新加坡公司／行业和ESG的影响？

答：COP27非谈判部分与公司有关的宣布，包括联合国非国家实体（包括企业、投资者、城市和区域）净排放承诺问题高级别专家组的报告。这份报告提出了10项建议，打击在净零排放声明中的漂绿行为。另一个值得注意的进展是国际可持续发展标准理事会（ISSB）的两项宣布。首先，它正与欧盟委员会和欧洲财务报告咨询小组（EFRAG）合作，最大限度提高两套可持续发展报告标准之间的互操作性，并在关键气候披露方面保持一致；第二，国际组织碳披露项目将把ISSB的S2气候相关披露，纳入它的全球环境披露平台。

因此，人们可以期待企业的净零承诺受到更大的审查。这也意味，它们必须灵活实施计划，并定期审查，以保持可信度。同时，各种可持续性报告标准和平台日趋一致，可能有利企业。

中长期看，COP26会议的势头停滞不前，我们有可能无法实现把全球气温上扬控制在低于1.5摄氏度的目标，这表明各国和各公司在它们的计划中，须要更关注适应气候变化的需求和选项。这将包括更好地了解它们的气候风险和机会，并形成它们的战略和应对气候变化影响恶化的措施。

问：有人说，COP27关于排放的协议是COP26的一个倒退。什么导致了这种情绪，新加坡是否做了足够的努力来维持自己的地位？

答：持续的地缘政治紧张局势以及能源危机、全球通胀压力上升和冠病19大流行长尾效应带来高度动荡，要各国准备作出更多承诺和立即采取气候行动，是一个挑战。

值得注意的是，新加坡加强了它的长期低排放发展战略（LEDS），明确了到2050年实现净零排放的目标，并更新2030年国家自定贡献预案（NDC），在提前达到排放峰值后，在2030年将排放量减少到6000万吨二氧化碳。

再加上最近的发展，如通过修正法案，将2024至2025年的碳税水平提高到每吨二氧化碳25元，2026年及以后提高到每吨二氧化碳45元，这是一个明确的信号，激励新加坡的公司即使在非常不确定的时期也要进行脱碳和提前规划。

问：新加坡已设定净零排放和减排目标，将提高碳税，而许多国家还没准备好作出更多承诺和即时气候行动。这对于新加坡和新加坡公司来说，是否存在挑战和机遇？

答：像新加坡这样人口密集的小国，我们实现净零排放方面所面临的挑战已被广泛记载。而作为一个低洼的岛国，我们很容易受气候变化的影响，因此得尽早采取气候行动，以激发全球的减排努力。这也可以让新加坡公司在开发气候解决方案方面占得先机，新加坡可以作为一个试验基地，例如在绿色氢气的生产、运输和使用方面，开发可持续的供应链和绿色融资以促进有利气候的项目。