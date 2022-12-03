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来自 / 联合早报

发布 / 2022年12月3日 5:00 AM

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新加坡住宅项目的销售保持强劲，10月推出的执行共管公寓（EC）登丰嘉园（Copen Grand）已经售罄。我们估计集团未入账的住宅项目销售收入达约50亿元，可支撑未来三年的盈利展望。集团预计在明年至后年逐步推出四个住宅项目，共有超过1000个单位。

酒店业务方面，今年第三季的客房平均收入（RevPAR）同比激增89％，主要是因为所有业务市场的入住率和酒店房价上涨。我们预计酒店业务会在第四季继续强劲复苏。

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