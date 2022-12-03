新加坡住宅项目的销售保持强劲，10月推出的执行共管公寓（EC）登丰嘉园（Copen Grand）已经售罄。我们估计集团未入账的住宅项目销售收入达约50亿元，可支撑未来三年的盈利展望。集团预计在明年至后年逐步推出四个住宅项目，共有超过1000个单位。
酒店业务方面，今年第三季的客房平均收入（RevPAR）同比激增89％，主要是因为所有业务市场的入住率和酒店房价上涨。我们预计酒店业务会在第四季继续强劲复苏。
字体大小:
新加坡住宅项目的销售保持强劲，10月推出的执行共管公寓（EC）登丰嘉园（Copen Grand）已经售罄。我们估计集团未入账的住宅项目销售收入达约50亿元，可支撑未来三年的盈利展望。集团预计在明年至后年逐步推出四个住宅项目，共有超过1000个单位。
酒店业务方面，今年第三季的客房平均收入（RevPAR）同比激增89％，主要是因为所有业务市场的入住率和酒店房价上涨。我们预计酒店业务会在第四季继续强劲复苏。
乘客遗留逾6000元 私召车司机私吞判监三周
儿搭双层巴士跌破头母要索赔 新捷运：车长没疏失
多数屋主明年须付更高房地产税 政府提供高达60元回扣
两医生串通剥削女病人 被三司特别庭加重处分
徐鸣杰得亚洲电视大奖最佳男配角 感谢旺夫老婆和寿星岳母