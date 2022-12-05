海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（28日）曾论及指数从10月25日的2968.87点上升到11月18日的3308.30点，无论是上升的波幅及上升的角度，可预见一个可观的回扯即将出现，填补介于3211.20点与3173.18点的缺口也就不容置疑了。当时指数为3244.55点左右。见报当天指数一度下探3221.89点，过后以3240.06点闭市，与全天最高的3248.69点相去不远。29日指数猛升至3277.01点，30日指数再接再厉的升试3290.56点。12月1日指数以跳空姿态开市，直试3306.49点，过后还一度上升至3313.80点；无奈力不从心，竟于当天以近乎全天最低的3292.73点闭市。2日股价骤然下跌至3259.14点，并于当天以此最低点闭市，同时在介于3287.23点与3292.73点间留下缺口；短期回扯指数当向上填补此缺口，过后重返跌势。回顾指数于11月底虽然以3290.49点闭市，然而，本月初（1日）指数却上升至3313.80点的高位，估计只要指数本月底闭市较上述的3290.49点来得低，则其每月一杆图中将出现“转向”信号，而填补上述第一个缺口及介于3083.59点与3059.19点的缺口也就水到渠成。