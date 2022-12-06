华侨银行 Oversea-Chinese Banking Corporation

本栏于今年8月9日曾论及这只股票于3月9日股价下跌至11.22元，随即于当天以“主要转向”信号完成了一个跌势“三角形”的第（I）点。实际上，股价过后回扯至3月29日的12.63元，应为三波回扯中的（A）波；因此，上述的“三角形”也就无疾而终。7月15日股价下滑至11.20元结束了（B）波，随即进入具三波的（C）波。8月11日股价上升至12.46元完成了（C）波中的（a）波，8月12日股价跳空下试12.12元，由于跌势特急，造成介于12.18元与12.46元间留下缺口，过后股价渐渐回升；8月18日股价一度升试12.40元，遂将此缺口的大部分填补。8月29日股价下试11.91元完成了（b）波中的a细波，9月16日股价回扯至12.40元，此为b细波。10月17日股价下探11.42元结束了c细波，同时为（b）波画下句号。11月21日股价上升至12.60元，并于当天以“主要转向”信号完成了（c）波，同时为（C）波画下句号。估计股价将向下填补介于11.97元与11.95元及介于11.83元与11.78元间的缺口。