评股论经

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来自 / 联合早报

发布 / 2022年12月6日 5:00 AM

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受益于较低的疫情相关租金回扣带来的更高营收和新佣金率等，集团的德士业务在今年第三季取得强劲的同比复苏。集团将延长租金回扣至今年底，电召德士的佣金率从4％上调至5％，这有助抵消部分的租金回扣。

集团将与Gojek合作解决本地点对点交通领域面临的司机短缺问题。通过合作，Gojek用户可通过手机应用呼召康福德高的德士。双方也将探讨其他方面的合作和资源共享，包括转型至电动汽车、新收入来源、保险、司机培训等。

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