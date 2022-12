第32届“年度企业家奖”共有来自17家本地企业的20名企业家获得肯定,10人属于自成就企业家奖组别,另外10人属于新兴企业家奖组别。

由新加坡中小企业商会(ASME)与新加坡扶轮社(Rotary Club of Singapore)联办的年度企业家奖(The Entrepreneur of the Year Award),星期四(12月8日)举行颁奖典礼,主宾是文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉。